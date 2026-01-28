Обувките, които превземат 2026 г.

Преди няколко седмици посрещнахме 2026 година, а с нея веднага се появиха и нови тенденции в модния свят. Какъв вид обувки да носим - избираме според сезона, времето и повода. Но ето и кои са основните хитове при тях за тази година, според американския "Cosmopolitan".

Прозрачни обувки

На мода през новата 2026 г. стават прозрачните или PVC обувки. Те са ретро, това е едно завръщане от 90-те и началото на века. Естествено, тези обувки се носят най-вече през късна пролет и през лятото. Говорим за прозрачни сандали, които предпазват от това пясък и вода да докосват краката ни. Практични са, но и стоят стилно, тъй като са лъскави. Прозрачните сандали бяха голям хит в началото на века.

Винтидж форми

Тук се съсредоточаваме върху формата на обувките. И отново има завръщане от миналото - но по-далечното. Дизайнерите залагат на обувки, вдъхновени от 50-те години. Говорим за ретро и винтидж силуети - обувки, които отпред при пръстите са оформени като бадем. И обувки от материали като сатен и лачена кожа. С лачени обувки сте като героиня от стар филм - много елегантни и нежни.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net