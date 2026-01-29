Заради коне: Сложна раздяла между Бела Хадид и каубоя

Излезе нова информация за раздялата между Бела Хадид и Адан Бануелос. Източник на "Page Six" твърди, че моделката и каубоят няколко пъти се разделяли и събирали отново.

Досега това не беше известно, но връзката им е била бурна и напрегната през цялото време.

И нещата определено остават сложни, тъй като Адан и Бела имат "бизнес връзки", а и са си купили "коне за милион долара заедно", коментира още източникът.

Това прави раздялата объркана и сложна.

Източникът на "Page Six" обяснява още, че за първи път се разбрало, че отношенията куцат през юни 2025 г.

Но окончателната раздяла била през декември 2025 г.

