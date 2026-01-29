IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 106

Заради коне: Сложна раздяла между Бела Хадид и каубоя

Връзката им била напрегната

29.01.2026 | 19:10 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Излезе нова информация за раздялата между Бела Хадид и Адан Бануелос. Източник на "Page Six" твърди, че моделката и каубоят няколко пъти се разделяли и събирали отново. 

Досега това не беше известно, но връзката им е била бурна и напрегната през цялото време.

И нещата определено остават сложни, тъй като Адан и Бела имат  "бизнес връзки", а и са си купили "коне за милион долара заедно", коментира още източникът.

Това прави раздялата объркана и сложна. 

Източникът на "Page Six" обяснява още, че за първи път се разбрало, че отношенията куцат през юни 2025 г.

Но окончателната раздяла била през декември 2025 г.

Още за отношенията им четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Бела Хадид раздяла Адан Бануелос връзка
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem