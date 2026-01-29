IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вениамин и новата му балада "Рано моя"

29.01.2026 | 13:48 ч. Обновена: 29.01.2026 | 13:53 ч. 0

Вениамин представи новата си прочувствена балада "Рано моя".

"Създадох песента на Sofia Songwriting Camp. Тази година имахме още повече чуждестранно присъствие. Едни невероятни автори - Arcade, които написаха "Рано моя", са написали песента, с която Гърция представи Евровизия миналата година. Когато чух песента, усетих много силно божествено присъствие в нея", сподели певецът в "България сутрин".

"Когато започнахме да работим върху песента, нямаше текст. Усетих, че думите са много прочувствени и заедно с Елизабет Захариева написахме текста. Бяхме в малка къщичка в гората. Успяхме да се съчетаем", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Артистът винаги започва да твори от музиката, защото тя го вдъхновява.

"Много обичам да пея за истинските неща, душата ми иска балади. Някъде, където да мога да излея гласа си и да разказвам различни истории", посочи Вениамин.

"Рано моя" е пилотната песен към новия му албум.

За него съм подготвил голям концерт, който ще се състои в "Пиротска" 5 на 29 април. Ще има много неиздадени песни, които правя може би от 2 години. Важно е за един артист да бъде автентичен, допълни певецът.

