Зимна ваканция в Лъки Банско СПА & Релакс – ски, СПА & Уелнес, арт занимания и вълнуващи предложения по специални поводи

Ако мечтаете за зимна почивка, която съчетава планински уют, активен спорт, уелнес наслада, артистични вдъхновения и вкусна храна? Изглежда невъзможно, но всичко това се предлага в апартхотел Лъки Банско СПА & Релакс.

Разположен в подножието на Пирин, петзвездният хотел е сред любимите зимни дестинации за семейства, двойки и всички, които търсят качество, стил, разнообразие и не само ски през зимата.

През зимния сезон хотелът осигурява различни удобства за скиори - безплатен транспорт до начална станция на лифта, директни трансфери до ски пистите, собствена ски екипировка и оборудване, безплатни ски гардероби със сушилни за обувки, възможност за ски уроци за деца и възрастни.

Новото зимно предложение „Уелнес & Арт“ обединява СПА релакс, практики за душевен баланс и арт активности. Гостите ни могат да се насладят на безплатни практики като звукова релаксация с кристални купи, водна гимнастика и йога в басейн, а за децата сме организирали безплатно йога в зала и рисуване на лице. Други активности, които можете да ползвате срещу заплащане са стречинг след ски, йога практики, рисуване с вино, рисуване с къна, извайващ пилатес. Ателиетата за деца са истинско вдъхновение – декориране на порцелан, извайване от глина, изработване на фигурки от дърво и какво ли не.

Модерната СПА термалната зона в Лъки Банско е оборудвана с разнообразни сауни, парна баня, джакузи, фитнес, релакс зона и са напълно безплатни за гостите на комплекса. Топлият вътрешен биобасейн с вграден хидромасажен панел, солният басейн и самостоятелният детски басейн са също част от безплатните екстри за гостите. В СПА центъра можете да ползвате криосауна, пресотерапия, солна стая, хидротерапия в уникална хидромасажна вана, водно легло с душ Виши, персонален хамам и расул, LED и крио козметични иновативни терапии с моментален ефект за красива кожа с антиейдж ефект...

Ако търсите място за романтично бягство, специалните оферти за Свети Валентин ще ви изкушат с две различни вечери в стилна атмосфера. В Le Bistro ви очаква елегантна гурме вечеря с френски нюанс на менюто и камина, а в Leonardo – истинска италианска страст с изключителното 4-степенно меню в релаксираща атмосфера на свещи.

Апартхотел Лъки Банско съчетава удобство, вкус, спокойствие и преживяване – с пакети, които включват нощувки, закуски и вечери, 3 детски къта и безплатна анимация, СПА процедури и още удоволствия, които превръщат престоя в много повече от ваканция.

Тази зима изберете Банско с нова перспектива и очаквания за топлина, грижа, стил и вдъхновение в Лъки Банско СПА & Релакс.