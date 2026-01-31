Макрон връчи Почетния легион на последния продавач на вестници

Еманюел Макрон връчи ордена на Почетния легион - за национални заслуги, на последния уличен продавач на вестници в Париж.

Али Акбар продава вестници от 1973 година, когато емигрира от Пакистан във Франция. Макар смартфоните отдавна да са изместили печатните издания, а местата на будките за вестници да са заели модни бутици, Али все още намира начин да печели клиентите си, предава бТВ.

За Латинския квартал в Париж Али е институция.

Не продава много, едва по 20 броя "Монд" за 8 часа

Но вече повече от половин век една от емблемите на френската столица изминава по 15 километра на ден със същата неизчерпаема енергия и дух.