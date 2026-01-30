Фънки отвърна на Кичка Бодурова: А питате ли ме мен, като я видя? Бягам...

Преди дни Кичка Бодурова нарече Димитър Ковачев - Фънки "недоразумение" и "непрокопсал музикант", той изобщо не ѝ остана длъжен, както се и очакваше.

Първата му реакция пред "България днес" бе иронична: "А коя е Бодурова?"

Пред вестника Фънки коментира, че приема казаното като лично мнение и отказва да влиза в тона на нападките.

"Това е нейно мнение. Всеки може да каже за всеки, че има неподходяща визия. А питате ли ме мен, като я видя? Аз бягам в другата стая! Но не занимавам хората с тази идиотщина", заявява той, като допълва, че е "много далеч и над тези глупости".

На въпрос "как смее да дава оценки на Лили Иванова", Фънки отговаря: "Позволявам си го на базата на моето образование, което аз не мога да го скрия, то веднага се установява, имам и свидетели - моите приятели като Веско Маринов, Нели Рангелова, Жоро Христов... Ама защо изобщо споменавам тези работи? Тази жена явно не знае какво говори".

Фънки използва момента да успокои феновете си, че почти напълно се е възстановил след прехапване на езика, заради което му били поставени три шева, имал болки и затруднения да говори и да се храни. По думите му, инцидентът е бил много нелеп.

Самият той го разказва с чувство за хумор: "Много исках да ви разкажа, че са ме нападнали в центъра на София и съм повалил четиримата бандити, при което съм получил героична травма на езика, но това не е така. Бях в компания, отпивах водка с наслада, мезех с тънко нарязана шунка и не мога да си обясня как, си прехапах езика."

"Драмата" започна, когато Кичка Бодурова публикува пост за "Евровизия", като този път "на мушка" ѝ бе именно Ковачев:

"Пак ме вкараха в акшън филм…!? Написах последния си пост единствено с желанието да пожелая успех! Нито знаех артистите, нито журито (аз нямам БГ ТВ - прочетох само, че предстои концерт). А даже вече на един от моите фенове, който е писал под поста ми е поискано обяснение от един член на журито….. защо харесва поста ми? И ми пратиха скрийн шот. Аз имах предвид какво се случва обикновено у нас. Слагат в журито хора по симпатии. Спомням си например на фестивала в Бургас, когато представих песента “Помниш ли , море”, имаше в журито дама, която се била опитвала да бъде певица, поетеса, сценаристка … нещо такова и накрая… не разбрах точно каква е. Нито и запомних името. И тя не гласува за моята песен, която получи 89% от гласовете на публиката ( въпреки че се разбра, че двама от участниците имаха организирано гласуване). Друго недоразумения е Фънки- един непрокопсал музикант, нито песен е написал, нито разбира от пеене, неуважаващ себе си човек /имам предвид как изглежда от ядене и пиене със сигурност/ и да се чудиш- да се смееш ли на самочувствието му да съди,… или да плачеш. /Докъде я докарахме - Фънки да съди Лили Иванова?/ И той ме е журирал… Чух вчера някои от изпълнителите-прекрасни гласове. Страхотни! Толкова се радвам и гордея с новата смяна! Но нека се върнем към по-важното! Да се сътвори страхотен хит (преди текст и музика -намерете идеята за песента) и да се избере най - достойния! Успех!"