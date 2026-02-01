Понякога най-трудно се разкриват истинските личностни черти на хората, които са най-близо до нас. Приятелите ни са едни от тях. Създаваме приятелства в работата, детството, университета, гимназията, покрай други контакти или хобита.

Фалшивите приятели често изглеждат мили, усмихнати и винаги „на линия“, но само когато им е удобно. Смело заявяват колко много държат на нас, но поведението им в различни ситуации ни води в друга посока. В посока на това да разберем, че срещу нас имаме едно фалшиво приятелство.

Кои са знаците, че едно приятелство е фалшиво?

Липса на подкрепа

Фалшивите приятели рядко са до човека в трудни моменти. Те не проявяват емпатия или готовност да изслушат, когато възникне нужда от подкрепа, а понякога дори омаловажават чувствата и преживяванията.

Съревнование и завист

Тези хора често се състезават или сравняват постиженията си с тези на другия. Вместо да се радват на успехите на приятеля си, изпитват завист, което може да създаде усещане за неудобство или несигурност.

Обсъждане зад гърба

Такъв човек често споделя недостатъците или личния живот на другия с трети лица. Разпространението на слухове или негативни коментари подкопава доверието, а доверието е основата на всяка здрава връзка. Истинският приятел уважава поверителността и границите на другия.

