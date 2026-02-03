IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пийт Дейвидсън кръстил дъщеря си на Шотландия

Била зачената там

03.02.2026 | 04:00 ч. 0
Снимка: Getty Images

Пийт Дейвидсън направи изненадващо разкритие за името на дъщеря си. 32-годишният комик стана баща за първи път през декември. Тогава приятелката му Елси Хюит го дари с момиче, което носи името Скоти.

Всички смятаха, че името е вдъхновено от покойния баща на Пийт, който се казваше Скот. Но има и друга причина момичето да е наречено така. А именно - било е заченато в Шотландия - на английски Scotland.

И това също е вдъхновило името.

"Тя беше зачената в Шотландия. Ние винаги знаехме, че това е към което ще се върнем, защото беше най-значимо. Също е толкова сладко.", издаде Дейвидсън пред "Elite Daily".

Актьорът разкри още какво се е променило за него, откакто е станал татко.

