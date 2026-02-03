Пийт Дейвидсън кръстил дъщеря си на Шотландия

Пийт Дейвидсън направи изненадващо разкритие за името на дъщеря си. 32-годишният комик стана баща за първи път през декември. Тогава приятелката му Елси Хюит го дари с момиче, което носи името Скоти.
Всички смятаха, че името е вдъхновено от покойния баща на Пийт, който се казваше Скот. Но има и друга причина момичето да е наречено така. А именно - било е заченато в Шотландия - на английски Scotland.
И това също е вдъхновило името.
"Тя беше зачената в Шотландия. Ние винаги знаехме, че това е към което ще се върнем, защото беше най-значимо. Също е толкова сладко.", издаде Дейвидсън пред "Elite Daily".
Актьорът разкри още какво се е променило за него, откакто е станал татко.
Какво още разкри той четете в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.