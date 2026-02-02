В кадър: Maserati MCPURA Cielo FROZEN MAGMA дебютира в Санкт Мориц

1 / 7 / 7

Снегът, тръпката от високоскоростното шофиране върху ледената писта на езерото Санкт Мориц и публиката на най-ексклузивното зимно събитие създадоха перфектния фон за представянето на Maserati MCPURA Cielo - FROZEN MAGMA. Този уникален модел по индивидуална поръчка, създаден в рамките на програмата Maserati Fuoriserie, майсторски съчетава визуални и емоционални противоположности в синтез от мощ и непреходна елегантност. Името му е вдъхновено от срещата с емблематично място, което под повърхността си от кристално сини оттенъци крие нажежена душа - място, където абсолютният студ и огънят се сливат в една чиста енергия.

В тази въздействаща обстановка ексклузивният модел с Тризъбеца моментално привлече вниманието със своя уникален гланцов цвят на каросерията Ai Aqua Rainbow - многоцветно покритие, което променя нюанса си под светлината и напомня кристално чистата повърхност на ледника. В контраст с този ярък студен базов тон, гланцовите оранжеви акценти по индивидуална поръчка внасят усещане за топлина и енергия. Оранжевата ливрея Dreamline, оранжевият Тризъбец върху капака на двигателя, външните емблеми, надписът Maserati и обозначението Cielo се превръщат в смели, ясно разпознаваеми графични елементи, създадени да се открояват на фона на снежния пейзаж. Контрастът е допълнително подчертан от гланцово черните долни елементи на каросерията и 20-инчовите гланцово черни джанти Cyclonic Fuoriserie, комбинирани с оранжеви спирачни апарати, координирани оранжеви капачки на главините и детайли с Тризъбеца.

В интериора купето отразява същото естетическо напрежение между строгост и ексклузивност. Черната алкантара създава среда, която е едновременно техническа и емоционално въздействаща, с лазерно гравирани графики Chevron, оранжева подложка и бродиран Тризъбец върху облегалките за глава, докато оранжевите шевове преминават през целия интериор като визуален лайтмотив. Декоративните елементи от карбон подчертават състезателния характер на автомобила, допълнени от специален интериорен бадж с надпис „Maserati Fuoriserie - THE I.C.E. 2026 - ONE OF ONE“, лазерно гравиран и отпечатан, за да удостовери абсолютната уникалност на този модел.

Задвижван от емблематичния 630-к.с. V6 двигател Nettuno с патентована технология с предкамера, MCPURA Cielo - FROZEN MAGMA предлага богато оборудване от допълнителни опции, включително карбо-керамични спирачки, система за повдигане на окачването и цялостен комплекс от асистиращи системи за водача. Моделът е оборудван и с висококачествената аудиосистема Sonus Faber Premium, осигуряваща цялостно и потапящо изживяване по време на шофиране.

Наред с MCPURA Cielo - THE I.C.E. 2026, в The I.C.E. Village са изложени също MCPURA Coupé и Cielo, GT2 Stradale, GranTurismo Meccanica Lirica One-Off, and GranCabrio Meccanica Lirica One-Off. Подбрани модели ще участват и във вълнуващи динамични демонстрации върху замръзналото езеро като част от честванията на стогодишнината на Тризъбеца.

В рамките на Concours d’Elegance две от най-емблематичните модели на Maserati - класически, спортни и луксозни - ще украсят замръзналото езеро: Maserati 300S и Maserati 4CLT - уникални, непреходни автомобили, които изразяват състезателната душа на марката и дълбоката ѝ връзка с моторните спортове.

Това бляскаво събитие е част от Годината на Тризъбеца, отбелязваща 100-годишнината както на логото Maserati - вдъхновено от Фонтана на Нептун в Болоня и създадено от Марио Мазерати - така и на състезателния дебют на марката с емблематичния Tipo 26 на Targa Florio, който незабавно спечели победа в своя клас и постави началото на дълга поредица от триумфи и значими спортни постижения.

Санто Фичили, главен оперативен директор на Maserati, заяви: „С MCPURA Cielo - FROZEN MAGMA ние оформяме емоция още преди да създадем изключителен автомобил. Този проект на Fuoriserie бе замислен като диалог с уникална среда като Санкт Мориц, интерпретирайки нашата визия за съвременния лукс чрез форми, цветове и материали, вкоренени в майсторството, представянето и наследството, и способни да превърнат един емблематичен модел в единствено по рода си произведение на изкуството. MCPURA Cielo – FROZEN MAGMA е част от програмата BOTTEGAFUORISERIE, чрез която се стремим да издигнем създаването на непреходни автомобили по индивидуална поръчка, черпейки вдъхновение от нашата история и визия, превръщайки всеки наш автомобил в истински символ на италианското съвършенство и чистото представяне.“