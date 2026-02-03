IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ким Кардашян и Люис Хамилтън са новата гореща звездна двойка

Световният шампион от Формула 1 явно е намерил щастието с бившата на Кание Уест

03.02.2026 | 11:07 ч. 6
Снимка: Getty Images

Тя има зад гърба си дългогодишен брак с Кание Уест, от когото има четири деца. Днес Ким Кардашян е отворила нова страница, оставяйки мъката от проваления си брак зад гърба си. А явно е готова и за нова любов.

Неговата голяма любов беше певицата Никол Шерцингер. Сърцето му може би вече е излекувано, защото пилотът от Формула 1 има нова любима и това е именно Ким Кардашян!

Според спекулации в медиите, Ким Кардашян и Люис Хамилтън са прекарали романтичен уикенд заедно в изискан хотел и кънтри клуб в Котсуолдс, Англия. Според слуховете, 45-годишната риалити звезда е напуснала Лос Анджелис в събота следобед с частния си самолет и се е присъединила към 41-годишния Хамилтън за няколко дни на спокойствие в Estelle Manor – място, известно със своята изискана обстановка, басейн и луксозен спа център.

