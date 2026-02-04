Коя бе любимата роля на Катрин О'Хара, с която искаше да я запомнят?

За Катрин О'Хара никога е нямало по-важна роля от това да бъде майка. Носителката на "Еми" почина на 71-годишна възраст в петък, 30 януари, след кратко боледуване, потвърди нейният представител пред People.
Още през февруари 2024 г. О'Хара говори откровено за ролята, с която най-много иска да бъде запомнена, в интервю за TMZ на летище LAX.
Покойната актриса играе майка на екрана в "Сам вкъщи" ("Home Alone", 1990 г.) и в ситкома на CBC "Шитс Крийк" ("Schitt’s Creek"), а в личния си живот тя и съпругът ѝ Бо Уелч имат двама сина - Матю и Люк. В нашумял откъс от интервюто ѝ за TMZ О'Хара съвсем ясно дава да се разбере, че най-голямата ѝ гордост е това, че е майка на децата си.
Когато интервюиращият уточнява, че говори за актьорските ѝ роли, тя се пошегува, като посочи съпруга си: "Неговата жена."
О'Хара до голяма степен държеше семейството си далеч от прожекторите до самия край. През детството на момчетата тя се стараеше, доколкото може, да поставя качественото време с близките си пред кариерата.
"Наистина почти не работех. И ако работех, беше в града. Спомням си първата оферта, която получих - те и двамата бяха... вероятно на 5 и 8, може би 6 и 9. И ми предложиха работа в Лондон", каза тя на Джулия Луис-Драйфус в епизод от октомври 2024 г. на подкаста "Wiser Than Me".
Тя отбеляза, че през шестте седмици, в които е била ангажирана, е разчитала на помощта на "страхотна бавачка", но подчерта, че не би искала да бъде далеч от децата си повече от няколко седмици.
"Когато съм решавала с каква работа да се захвана през целия си професионален живот, семейството ми винаги е било на първо място. Имам двама сина и когато бяха бебета, си мислех: "Какъв е смисълът?" Какъв е смисълът да имаш деца, ако няма да си с тях? Това винаги беше водещото ми съображение и винаги ще бъде", обясни тя тогава.
С времето обаче, когато Матю и Люк пораснали, започнали да вървят по стъпките на майка си. Докато в интервю за Vanity Fair от 2020 г. О'Хара разкрива, че и двамата ѝ синове са работили по "Шитс Крийк" - единият като човек от декорите, а другият в строежа на декори - тя споделя и по време на участие през февруари 2024 г. в "Watch What Happens Live", че един от синовете ѝ е бил част и от "Последните оцелели" ("The Last of Us") на HBO Max.
Още преди да започнат да се закачат с шоубизнеса, О'Хара веднага усещала, че са наследили и нейното чувство за хумор.
"Много са забавни и ние насърчаваме това. По-големият прави номера като от анимациите на Warner - наистина старомодно, евтино, адски смешно водевилно нещо. А по-малкият играе с думи. Горда съм да кажа, че всички се разсмиваме един друг. В моя дом, докато растях. Научих го от родителите си. Те се разсмиваха един друг до края, бог да ги прости. Колко хубаво е това?", каза тя развълнувано пред Toronto Star през 2007 година.