Чанинг Тейтъм претърпя операция след брутална контузия в рамото. 45-годишният актьор разкри в Instagram, че е в болница.
Наложило се да бъда извършена процедура, след като извадил рамото си. Той признава, че възстановяването ще е трудно.
Звездата сподели снимка от болничното легло и написа: "Просто още един ден. Още едно предизвикателство. Това ще е трудно. Но както и да е. Нека се впуснем в него".
Актьорът не издава кога точно се е случил инцидентът.
Още по темата и снимката вижте в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.