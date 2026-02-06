IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Чанинг Тейтъм претърпя операция

Показа се в болницата

06.02.2026 | 02:00 ч. 1
Снимка: Getty Images

Чанинг Тейтъм претърпя операция след брутална контузия в рамото. 45-годишният актьор разкри в Instagram, че е в болница.

Наложило се да бъда извършена процедура, след като извадил рамото си. Той признава, че възстановяването ще е трудно.

Звездата сподели снимка от болничното легло и написа: "Просто още един ден. Още едно предизвикателство. Това ще е трудно. Но както и да е. Нека се впуснем в него".

Актьорът не издава кога точно се е случил инцидентът.

звезди Чанинг Тейтъм операция рамо болница
