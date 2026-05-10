Иран предупреди Великобритания и Франция да не изпращат военни кораби в Ормузкия проток

Иран предупреди Великобритания и Франция, че въоръжените му сили ще дадат "решителен и незабавен отговор", ако военни кораби на двете страни бъдат изпратени в Ормузкия проток.

Предупреждението дойде след информации, че Париж и Лондон са разположили свои плавателни съдове в региона.

"Напомняме им, че както по време на война, така и по време на мир, само Ислямска република Иран може да гарантира сигурността в този проток и няма да позволи на никоя държава да се намесва в подобни въпроси", написа в X заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади.

Великобритания и Франция водят усилия за създаване на международна коалиция за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток. Подобна мисия обаче се предвижда едва след постигане на мирно споразумение между САЩ и Иран.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Франция "никога не е обмисляла" разполагане на военни кораби в Ормузкия проток.

На пресконференция в Найроби той уточни, че Париж подкрепя мисия за сигурност, която да бъде "координирана с Иран".

Макрон посочи, че се придържа към тази позиция след иранското предупреждение за "решителен и незабавен отговор" при евентуално френско или британско военно присъствие в стратегическия воден път, пише БГНЕС.