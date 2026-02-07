Как да готвите храната така, че да запазите витамините

Когато говорим за здравословно хранене, най-често се фокусираме върху това какво ядем – цветни зеленчуци, чисти протеини, пълнозърнести храни. Но начинът, по който приготвяме храната, е също толкова важен. Термичната обработка променя структурата на храните и може както да подобри усвояването на полезни вещества, така и да доведе до загуба на ценни витамини и минерали. С правилен избор на методи за готвене можем да съхраним повече хранителни вещества, вкус и здравословни ползи във всяко ястие.

Защо начинът на готвене е толкова важен за хранителната стойност

Всеки метод на готвене включва използването на топлина, а именно топлината, водата и кислородът са основните фактори, които влияят върху загубата на хранителни вещества.

Някои витамини, като витамин C и витамините от група B, са водоразтворими и много чувствителни към висока температура и продължително готвене. Други, като мастноразтворимите витамини A, D, E и K, са по-устойчиви, но се усвояват по-добре в присъствието на мазнини. Минералите обикновено са по-стабилни, но могат да се загубят, ако преминат във водата, която след това изхвърляме.

Подходящият метод на приготвяне помага да се постигне баланс между безопасността на храната, добрата ѝ усвояемост и запазването на максимално количество хранителни вещества.

Най-добрите методи за готвене, които запазват хранителните вещества

1. Готвене на пара – щадящо и хранително

Готвенето на пара се счита за един от най-добрите начини за приготвяне на зеленчуци и чисти протеини. Храната не е потопена във вода, а се обработва с пара, което предотвратява изтичането на водоразтворими витамини. Зеленчуците запазват по-добре цвета, текстурата и хранителната си стойност.

Източник: 5-те най-добри метода за готвене, които запазват хранителните вещества