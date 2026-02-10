IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 3

15 подаръка за Свети Валентин

Ето с какво да изненадате любимия човек

10.02.2026 | 00:45 ч. 6
Снимка: istock

Снимка: istock

Свети Валентин идва, а с него и въпросът: какво да подарим на любимия? Докато парфюмите и шоколадите са безспорно романтични, често най-искрената грижа се крие в полезните подаръци.

Ето 15 практични идеи, които ще му покажат, че го познавате и мислите за ежедневното му удобство и удоволствие. 

Безжично зарядно устройство

Елегантно и супер удобно, това малко устройство ще го спаси от бъркотията, която създават кабелите на бюрото или нощното му шкафче.

Качествена кожена чанта за лаптоп

Ако вашият любим често пътува или предпочита да работи извън офиса, то този подарък определено ще му хареса. С него ще му покажете не само че го обичате, но и че мислите за неговия комфорт и удобство.

Умен будилник с имитация на изгрев

Събуждането става много по-приятно със светлина, която постепенно се засилва, отколкото с рязък звук.

Източник: 15 практични подаръка за Свети Валентин 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Свети Валентин 14 февруари подаръци
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem