15 подаръка за Свети Валентин

Свети Валентин идва, а с него и въпросът: какво да подарим на любимия? Докато парфюмите и шоколадите са безспорно романтични, често най-искрената грижа се крие в полезните подаръци.

Ето 15 практични идеи, които ще му покажат, че го познавате и мислите за ежедневното му удобство и удоволствие.

Безжично зарядно устройство

Елегантно и супер удобно, това малко устройство ще го спаси от бъркотията, която създават кабелите на бюрото или нощното му шкафче.

Качествена кожена чанта за лаптоп

Ако вашият любим често пътува или предпочита да работи извън офиса, то този подарък определено ще му хареса. С него ще му покажете не само че го обичате, но и че мислите за неговия комфорт и удобство.

Умен будилник с имитация на изгрев

Събуждането става много по-приятно със светлина, която постепенно се засилва, отколкото с рязък звук.

Източник: 15 практични подаръка за Свети Валентин