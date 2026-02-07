3 зодии усещат прилив на силни чувства с навлизането на Меркурий в Риби

На 6 февруари 2026 г. Меркурий напуска Водолей и навлиза в Риби. Планетата на комуникациите ще прекара повече време от обикновено в знака на Рибите поради предстоящата си ретроградност, която ще се случи от 26 февруари до 20 март.

Меркурий управлява нашето мислене и начина, по който общуваме с другите, а също управлява търговията, младите хора и пътуванията, но най-често се свързва с начина, по който мислим, учим и говорим.

Меркурий в Риби ни кани да говорим езика на душата си, да се вслушваме по-внимателно във вътрешния си радар и да открием какво се случва, когато позволим на интуицията си да присъства повече в ежедневното ни вземане на решения.

Когато Меркурий плува в мечтателните Риби, емоциите се надигат като приливи и отливи! Енергията на Риби може да бъде по-трудна за някои знаци, отколкото за други. За три зодиакални знака, по-дълбоките чувства и интуитивните прозрения идват силно и ясно. Пригответе се да чувствате повече, да размишлявате повече и да се свързвате на сърдечно ниво!

А ето и кои са 3-те зодии, получаващи тласък на силни чувства с навлизането на Меркурий в Риби:

Риби

Силно духовни с безкрайна вяра в доброто в света, Рибите се чувстват особено добре под Меркурий в своя знак. Този транзит увеличава тяхната емоционална дълбочина и интуитивна мъдрост, което ги улеснява още повече да обработват силни чувства без страх. Колкото и интензивни да станат емоциите им, те са достатъчно търпеливи, за да намерят пътя си към яснота. Известни като най-милите в зодиака, Рибите рядко съдят човек или ситуация. Дълбокото им състрадание към себе си им позволява да контролират емоциите си с допълнителна любов, грижа и разбиране в момента.

