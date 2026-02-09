Личният живот и заболяването на дъщерята на Мат Лебланк - Марина

Марина Пърл Леблан е име, което много хора са чували, но не много хора знаят пълната ѝ история. Тя е единственото дете на 58-годишния актьор Мат Лебланк, който стана известен с ролята на Джоуи в „Приятели“.
Дори с такъв известен баща, Марина обича тихия и прост живот, далече от светлините на прожекторите.
Тук ще ви разкажем за детството ѝ, за ранните ѝ здравословни проблеми и как баща ѝ променя целия си живот заради нея.
Марина Пърл Лебланк е дъщеря на Мат Лебланк и Мелиса „Миси“ Макнайт. Тя е родена на 8 февруари 2004 г. в Калифорния, САЩ, а скоро ще навърши 22 години.
Въпреки че баща ѝ е много известен актьор, Марина Пърл не се занимава с актьорство и обича да стои далеч от общественото внимание. Прекарва по-голямата част от времето си в учене.
Тя има и полубрат и сестра, Тайлър и Жаклин, от първия брак на майка си. Тайлър е звукорежисьор, а Жаклин е моден дизайнер. Марина има нормална връзка с тях и те са част от по-големия ѝ семеен кръг.
Ранният живот на Марина Пърл Лебланк
Марина се ражда във време, когато баща ѝ все още е много популярен покрай „Приятели“. Тя е т.нар. „бебе на знаменитости“, но родителите ѝ се опитват да ѝ осигурят спокойно и нормално детство. Те не искат тя да расте сред постоянно медийно внимание.
Цялата статия четете на Tialoto.bgGoogle News Showcase.