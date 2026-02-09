Хороскоп за седмицата – какво да очаква всяка зодия

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира за всяка зодия.

Tialoto.bg ви представя седмичен хороскоп за периода 9 – 15 февруари 2026. Той е изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

Условия за социален и професионален напредък няма да липсват. Околните ще са впечатлени от предложенията ви и готови повече да съдействат, отколкото да критикуват. Стабилизирайте съществуващите контакти и създайте нови, където има възможност. Сатурн навлиза в знака ви, където ще остане до средата на април 2028-а г. Обстановката ще се промени. Ще получите подкрепа оттам, откъдето най-малко очаквате.

Телец

Периодът е подходящ за повишаване на деловата активност, стабилизиране на партньорствата, обсъждане на нови проекти. За част от довършените задачи може да се наложат корекции или дори цялостна преработка. Приходите ще отговарят на очакванията ви, но разходите на моменти ще се повишават, особено в края на периода. Опитайте се да ги предвидите и разпределите равномерно. Въздържайте се от импулсивни покупки, за да не се налага да посягате на запасите.

