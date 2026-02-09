Амал Клуни показа безупречен стил в Милано – появи се и в дънки като тийнейджърка

Амал Клуни демонстрира безупречен стил в Милано.

Адвокатката, придружена от съпруга си Джордж Клуни, премина от бляскава визия на най-ексклузивното парти на Зимните олимпийски игри до панталони, вдъхновени от началото на 2000-те, на летището.

Джордж и Амал бяха специални гости на партито на Omega House за откриването на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026.

В седмицата, в която Милано отново се превърна в символична столица на лукса с церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026, Амал предложи майсторски клас по мода в три акта.

За броени часове тя премина от бляскава визия за пристигането си и на червения килим, до заминаване от летището с дънки, вдъхновени от началото на 2000-те, с които приличаше на тийнейджърка, без да загуби нито грам елегантност.

Източник: Tialoto.bg