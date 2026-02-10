Станаха ясни заместниците на Цънцарова и Йочев в bTV

Станаха ясни новите водещи на сутрешния блок на bTV, които ще заменят напусналата Мария Цънцарова и преместеният в къден пояс Златимир Йочев.

От 16 февруари застъпват Богомил Грозев и Юлия Манолова. Новата екранна двойка ще посреща зрителите всяка делнична сутрин от 06:00 часа, като ще поставя на фокус важните събития от обществения живот, ще търси отговори и ще дава гласност на темите, които имат значение за ежедневието на хората.

Добре познатите коментари, авторски рубрики, информация за времето и материали от репортерите по съществени казуси, продължават да бъдат неизменна част от структурата на предаването.

Кариерата на Богомил Грозев започва именно от bTV като икономически и социален репортер, преди да се присъедини към Нова тв. Юлия Манолова има богат телевизионен опит като редактор на актуално предаване, отразявала е международни новини, била е водеща на Новини и сутрешен блок, автор и изпълнителен продуцент на новинарски и публицистични формати в БНТ и Нова Нюз.

Журналистите Росен Цветков и Гергана Венкова продължават активната си работа в новинарската редакция на bTV.