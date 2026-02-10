Приятели на Татяна Лолова се включват в хепънинг за нея

Познати и приятели на незабравимата актриса Татяна Лолова ще се включат в творческите вечери – хепънинг, посветени на звездата на Сатиричния театър в Шабла и Балчик в края на месец февруари.

Днес, на 10 февруари, Татяна Лолова щеше да навърши 92 години. Приятели, близки и почитатели организират първия хепънинг в нейна чест в Пловдив, за да празнуват таланта ѝ. В една от галериите в Стария град ще има колективно четене на последната ѝ книга „Татяна Лолова. От А до Я“ (Книгомания).

Следващите събития, които ще включват представяне на филма „Последният спектакъл“ и книгата ще бъдат в Балчик на 22 февруари от 18:00 ч. в концертната зала на „Мелницата“ и на 23 февруари отново от 18:00 ч. в НЧ „Зора- 1894“, Шабла.

Очаква се на тях да присъстват и колеги на актрисата от Сатиричния театър, театрите във Варна и Добрич. Всеки един ще разкаже история с Лолова и ще прочете любим откъс от книгата.

„Това е един възможен начин да си спомним за Татяна Лолова с усмивка, без тъга. Да се възхитим отново на нейния талант и чувство за хумор. За мен Татяна Лолова остава преди всичко приятел, скъп човек, който умееше да направи живота на хората около себе си по-поносим“, споделя Георги Тошев, автор на книгата и филма.

За първи път ще бъде показана рокля и аксесоари, с които Лолова играе в едно от последните си представления – моноспектакъла „Дуенде“ на режисьора Съни Сънински.

Идеята на книгата „Татяна Лолова от А до Я. Бележки, мисли, снимки“ е всяка буква от азбуката да зададе тема, по която Татяна Лолова разказва земно и от сърце спомен, впечатление или личната си житейска философия за благодарността, глупостта, дързостта, забравата, любовта, мечтата, надеждата, театъра, усмивката, целувката, щастието.

Томчето включва скица на актрисата от Греди Асса, неразказани истории и над 70 снимки от архива на една от най-обичаните български актриси, предоставени на Георги Тошев. В края има хронологичен списък с избрани нейни роли в киното и театъра.

Документалният филм „Последният спектакъл“ с автори Калояна Климентова и Георги Тошев събира архивни кадри и снимки - някои от които се показват публично за пръв път, разказващи за забележителния житейски и творчески път на голямата актриса, както и за последните месеци от живота й. Включени са и кадри от емблематични български филми, в които Лолова участва през годините.

В „Последният спектакъл“ участват съпругът й Светослав Светославов – Славе, актьорите Койна Русева и Велислав Павлов, режисьорът Илиян Джевелеков, певецът Орлин Горанов, продуцентът Игор Марковски и други.

Входът за събитията е свободен. Зрители ще бъдат настанявани до изчерпване на местата в залите.