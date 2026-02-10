Новите футуристични инструменти в колите могат да бъдат смъртоносни

От конзоли с тъч-скрийн до скрити дръжки на вратите, повечето нови коли днес са изпълнени с високо технологични функции. Тези футуристични инструменти карат някои шофьори да се чувстват като Джеймс Бонд на пътя, но експертите по автомобилна безопасност са категорични, че много от тях могат да бъдат смъртоносни.

Сред тях са модерните изскачащи дръжки, които бяха забранени от властите в Китай на фона на опасения, че могат да заключат пътниците в колата след катастрофа. Тези устройства се появиха за първи път с Tesla Model S през 2012, като голямата разлика от традиционните автомобилни врати е, че използват електронен бутон за отваряне на колата отвътре, вместо механичен лост.

Въпреки това, ако катастрофа засегне окабеляването на колата, това може да означава, че дръжката на вратата не може да се отвори отвътре или отвън. Повечето коли със скрити ключалки имат резервен механичен превключвател някъде вътре в салона, но те често са изключително трудни за намиране. Механизмът в Tesla Model 3 (на снимката долу), например, изисква преместване на пластмасов панел във вратата и дърпане на скрит кабел. А това поражда опасения, пътниците може да не успеят да напуснат автомобила при катастрофа, което може да доведе до фатални последици.

Петте промени, които експертите по безопасност казват, че съвременните автомобили трябва да направят:

1. Премахнете сензорните инфотейнмънт системи

2. Никакви по-сложни "всичко в едно" интерфейси

3. Премахнете скритите "изскачащи" дръжки на вратите

4. Върнете физическите бутони

5. Поставете всички основни контроли на лесно достъпно място

Други държави вече обмислят да предприемат свои действия, след като редица трагични инциденти не успяха да бъдат спасени от автомобили поради проблеми с отключването на дръжките на вратите. Дръжките на вратите на Tesla вече са под разследване в САЩ от регулатори по безопасност, докато европейските власти преосмислят собствените си правила.

Другата функция, която може да бъде обект на бъдещо законодателство, са интерфейсите с тъч-скрийн в автомобила, които станаха много популярни. Сензорните интерфейси, които преди бяха ограничени само до висококласни електрически модели, сега са стандарт в почти всеки нов автомобил. Това може да прави колите по-подредени и да пести пари на производителите от окабеляване, но също така означава, че шофьорите трябва да откъснат поглед от пътя, за да изпълнят основни задачи.

"Основните функции са тези, до които шофьорите трябва да имат лесен достъп по време на шофирането, като контрол на температурата, чистачки, фарове и подобни", обяснява експертът по безопасност професор Милад Хагани от Университета в Мелбърн.

Въпреки това, производителите на автомобили пренасят все повече от тези основни функции на сензорния екран в опит да разчистят таблото. Volvo EX30 EV, например, изисква от водача да премине към подменю на сензорния екран, само за да регулира електрическите огледала и демонтажа на задното стъкло. По същия начин, VW ID.7 напълно изоставя конвенционалните въздушни отвори в полза на сложен дигитален дисплей, който може да се управлява само през екрана.

Скорошно проучване показа, че времето за реакция на шофьорите се влошава с над 50 процента, когато трябва да използват сензорен екран. Това има още по-голямо въздействие върху вашата безопасност от изпращането на съобщения или приемането на обаждане от мобилния телефон, което увеличава времето за реакция съответно с 35 процента и 46 процента.

Решението, според експерти и регулатори, е да се премахнат тъчскрийните и сложните менюта и да се върнат традиционните бутони. Когато изследователите на автомобилната безопасност говорят за разсейване, те го описват в три аспекта: визуален, ръчен или когнитивен. По същество можеш да откъснеш поглед от пътя, ръцете си от волана, да отклониш ума си от това, което правиш, или някаква комбинация от трите. Тъчскрийните са толкова опасни, защото комбинират трите елемента: трябва да погледнеш екрана, да докоснеш менютата и да мислиш какво правиш.

Бутоните и копчетата, от друга страна, създават само ръчно разсейване, докато посягате към контролите. Не е нужно да гледате надолу или да мислите какво правите, за да намалите радиото или да регулирате вентилатора, което прави разсейването значително по-малко опасно. "Колкото по-интуитивно и по-просто е таблото, толкова по-безопасно ще бъде за шофиране", казва професор Хагани.

Съществува и все повече доказателства, че потребителите не искат сложни сензорни интерфейси. Какво сочат проучванията четете на сайта Аutomedia.