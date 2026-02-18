Китайски хороскоп за годината на Огнения кон

На 17-и февруари настъпва китайската нова година. Тя продължава до 5-и февруари 2027 г. и е под знака на Огнения кон. Това значи, че предстои интензивна година, която е пълна с действия, нещата се движат с голяма скорост и енергията завладява всички ни. Свобода, движение, лична воля, страст, импулс, магнетизъм - всичко това характеризира годината на Огнения кон. Ето какво да очаква всяка зодия, според "Times Of India".

1. Бик - 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Тази година е урок за търпение и устойчивост, тъй като ще има някои сблъсъци с членове на семейството. Прогресът ще бъде постепенен за тях, а в следващите няколко месеца ще има неочаквани финансови печалби. Да останат внимателни в работата и да бъдат стратези. Трябва да разширят средата си и да работят с нови хора. Необвързаните ще се наслаждават на социалния си живот.

2. Тигър - 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Китайската нова година идва с награди за здравата им и усърдна работа. Чака ги ново начало. Усилията им ще им се отплащат - стабилно и постоянно. Финансов растеж за Тигрите. Те ще победят враговете си. Необвързаните може да намерят специален човек. Обвързаните да си дадат време с партньора, за да направят връзката здравословна. Много успехи за тези зодии.

3. Заек - 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Може да се сблъскат с предизвикателства на работа, но това ще ги накара да порастнат. Търпението им и устойчивостта им в службата ще изградят доверие и нови врати ще се отворят за тях, ще постигат успехи. Финансови възможности за Зайците. Необвързаните да останат позитивни, скоро ще намерят любов. А обвързаните скоро трябва да разрешат проблемите с партньора. Нека членовете на семейството са приоритет за Зайците.

