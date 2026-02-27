IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кои са знаците, че той вероятно ще се раздели с партньорката си?

Намалена комуникация с нея

27.02.2026 | 22:23 ч. 1
Снимка: istock

Интересувате ли се от мъж, който вече е в любовна връзка, брак? Може би сте се надявали да избере вас или пък към момента на запознанството ви той вече е бил обвързан. Чудите ли се дали той ще прекрати взаимоотношенията си...

Макар че е невъзможно да се предвидят действията на някой друг с абсолютна сигурност, някои признаци може да показват, че той обмисля да прекрати настоящата си връзка.

Ето кои са те. 

1. Повишена емоционална дистанция

Ако започне да се дистанцира емоционално от партньорката си, това може да е знак, че поставя под въпрос бъдещето на връзката им. Може да търси емоционални връзки другаде, включително и с вас.

2. Липса на бъдещи планове

Когато някой е отдаден на дългосрочна връзка, той често прави планове за бъдещето. Ако избягва да обсъжда планове с приятелката си или изглежда незаинтересуван да ги прави, това може да показва, че обмисля да прекрати настоящата си връзка.

