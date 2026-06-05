Любовната история на Рафаел Надал и съпругата му Мария

В света на спорта рядко се срещат любовни истории, които устояват на славата, непрекъснатите пътувания, огромния обществен интерес и напрежението на професионалния успех.

Но историята на Рафаел Надал и съпругата му Мария Франсиска Перейо е точно такава – тиха, истинска и красива като роман, който се пише вече повече от двадесет години.

Докато милиони фенове по света познават Рафаел Надал като една от най-великите тенис легенди в историята, малцина знаят колко важна роля играе жената до него. Защото зад всички титли, рекорди и емоционални победи винаги е стояла Мария Франсиска Перейо – жената, която той нарича свой най-верен спътник и най-голяма опора.

Любов, започнала далеч от светлините на прожекторите

Историята на Рафаел Надал и Мария Франсиска Перейо започва още в тийнейджърските им години на остров Майорка. Тогава никой не подозира, че младият талантлив тенисист един ден ще се превърне в световна звезда.

Двамата се запознават благодарение на сестрата на Рафаел, която ги представя един на друг. По това време Надал е едва на 19 години, а Мария е на 17. Между тях бързо се заражда специална връзка, основана не на популярността или успехите, а на приятелството, доверието и общите ценности.

Тяхната любовна история започва тихо и далеч от камерите. Докато кариерата на Рафаел Надал започва стремглаво да се изкачва към върха, Мария избира да остане далеч от светския шум и медийното внимание.

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Източник: Tialoto.bg