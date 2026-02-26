В кадър: Сбогуваме се с големия Асен Шопов на 28 февруари

Снимка: Театър "Българска армия" 1 / 22 / 22

Сбогуваме се с режисьора и актьор Асен Шопов на 28 февруари, съобщиха от Театър "Българска армия". Той си отиде на 93-годишна възраст и бе определян като доайен на българската театрална режисура и е свързан с театъра с десетилетия работа и редица знакови постановки.

"С дълбока скръб се сбогуваме с Асен Шопов - доайен на българската театрална режисура, създател на десетки паметни спектакли и ярка фигура в културната история на страната. Неговото име остава завинаги вписано в летописа на Театър "Българска армия", където в продължение на десетилетия той създава постановки, превърнали се в еталон за художествена сила, мащаб и духовна дълбочина", посочват от театъра.

Свързани статии Отиде си големият български актьор и режисьор Асен Шопов

Те добавят: "Театърът загуби своя мъдър разказвач, но сцената на Театър "Българска армия" ще пази гласа му завинаги."

Поклонението ще се състои в последния ден от месеца от 11:30 ч. в храм "Свети Седмочисленици".