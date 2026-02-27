Големият син на Трюдо харесва Кейти Пери, давала му съвети

Синът на Джъстин Трюдо проговори за връзката на баща си с Кейти Пери. 18-годишният Хавиер призна, че се е запознал с певицата, която е гадже на баща му. Хавиер смята, че Кейти е "мила и приятна".

Тийнейджърът направи тези признания във видео в Instagram с инфлуенсъра G Hobs, предават от "Female First". Той се занимава с музика и явно изпълнителката му е давала съвети относно това.

"Тя е готина, тя е приятна. Ние говорихме с часове, говорихме за музиката ми. Тя ми даде съвети, насоки за следващите стъпки за мен и други неща", каза синът на Трюдо.

Още за отношенията четете в teenproblem.net