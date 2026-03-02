Седмичен любовен хороскоп за 2 - 8 март

Първите дни на март месец ни носят лунно затъмнение и пълнолуние в знака на зодия Дева. Тези събития ни подтикват да „изчистим“ навиците си в любовта, да назовем моделите на поведение и да се освободим от вината. Венера навлиза в Овен и сърцата ни са готови за смели начала, за по-бързи отговори.

Повече за всяка зодия може да прочетете в любовния ни хороскоп за 2 – 8 март.

Овен

Тази седмица ни очаква лунно затъмнение и пълнолуние, които ще активират вашия 6-и дом, правейки малките избори още по-важни за любовния ви живот. Като цяло ще се чувствате много по-уверени в себе си. Венера се „съединява“ със Сатурн в 1-ви дом на вашето Аз. С тази енергия, вие задавате тона в романтичните взаимодействия.

Изберете граници, изразявайте нуждите си любезно и проявете смелост, като говорите за това каква е (или не е) тази връзка. Независимо дали се срещате с някого или сте отдадени в сериозна връзка, нека действията ви съответстват на думите ви.

Телец

Пълнолунието тази седмица се случва по време на лунно затъмнение и то осветява вашия романтичен живот, разпалвайки желание за забавление, влюбване и внимание. Нека радостта бъде проста, а не драматична. В неделя Венера се съединява със Сатурн във вашата зона за лично пространство. Звездите съветват родените под знака на зодията да изоставят миналото.

Споделяйте само това, което ви се струва безопасно, и почитайте тайните, които заслужават да си останат такива. Независимо дали сте необвързани или с партньор, изберете уединението и романтиката пред шума.

Близнаци

Скъпи Близнаци, сърцето ви иска първо утеха, след това връзка, която отговаря на вашето бъдеще, а не само на днешното настроение. Лунното затъмнение и пълнолунието раздвижват вашия 4-ти дом на сигурността, носейки чувства за безопасност, история и грижа. Може да предпочетете тиха вечер у дома, приятен разговор или да споделите семейни истории с някой специален за вас човек.

До неделя Венера се съединява със Сатурн във вашата сфера на приятелство, напомняйки ви да изберете надеждни социални кръгове, да поставите граници и да бъдете ясни относно приятелствата спрямо романтичните заплитания. Независимо дали сте в двойка или търсите своята половинка, изберете да прекарвате време с хора, които ви карат да се чувствате спокойни.

