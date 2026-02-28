IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Новини Днес | 41

Рецептата Dnes: Шоколадов мус с малко калории

Много вкусен

28.02.2026 | 10:34 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Съставки:

  • 1 голямо узряло авокадо
  • 2 с.л. неподсладено какао на прах
  • 2 с.л. бадемово мляко (или друго растително мляко)
  • 1–2 с.л. натурален подсладител (кленов сироп или мед)
  • 1 ч.л. ванилов екстракт
  • Щипка сол

Приготвяне:

  • Разрежете авокадото наполовина, отстранете костилката и поставете плода в блендер или кухненски робот.
  • Добавете какаото, бадемовото мляко, подсладителя, ваниловия екстракт и щипка сол.
  • Смесете всички съставки до гладка и кремообразна консистенция.
  • Опитайте и регулирайте сладостта според вкуса.
  • Прехвърлете в купички и оставете в хладилник поне 15-30 минути преди сервиране за най-добра текстура.

