Рецептата Dnes: Шоколадов мус с малко калории

Съставки:
- 1 голямо узряло авокадо
- 2 с.л. неподсладено какао на прах
- 2 с.л. бадемово мляко (или друго растително мляко)
- 1–2 с.л. натурален подсладител (кленов сироп или мед)
- 1 ч.л. ванилов екстракт
- Щипка сол
Приготвяне:
- Разрежете авокадото наполовина, отстранете костилката и поставете плода в блендер или кухненски робот.
- Добавете какаото, бадемовото мляко, подсладителя, ваниловия екстракт и щипка сол.
- Смесете всички съставки до гладка и кремообразна консистенция.
- Опитайте и регулирайте сладостта според вкуса.
- Прехвърлете в купички и оставете в хладилник поне 15-30 минути преди сервиране за най-добра текстура.
