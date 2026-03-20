Проф. Дуранкев: Над 3 месеца война инфлацията у нас ще е към 5% годишно

До две седмици се очаква цените на горивата – бензин А 95 или дизела, да надвишат 1,60 евро и тогава ще бъде задействана мярката с 20 евро подкрепа за горивата. Ефектът от военния конфликт ще се почувства и у нас, въпреки резервите, които имаме, прогнозира в интервю пред БНР икономистът проф. Боян Дуранкев.

Според него този ефект ще се усети и страните от ЕС и "тол таксите ще бъдат отложени за бизнеса, за да бъде омекотен ефектът от поскъпването на горивата:

"Но няма как да се компенсира, ако се появи абсолютен дефицит и ако поскъпването на цените, които в момента летят, пробиват тавани. Психологическата бариера от 100 долара за барел е пробита вече втора седмица. И двойното поскъпване при газта няма как да бъде компенсирано. Трябват решения с увеличаване на бюджетните дефицити и дерогация от 3 – 4%. Дано ценовият шок не се превърне в ценово цунами. Дано тези т.нар. международни правила и договори бъдат в сила, а не само на хартия, както е до този момент. Правото на силния ни доведе до това състояние."

Икономистът напомни, че България, освен икономически проблеми, има и своите социални и "те се увеличават, не е само проблемът с цената на горивата, а като цяло с енергийния микс на България".

Проф. Дуранкев коментира, че ако войната бъде прекратена, се очаква от 3 до 6 месеца да продължат ефектите от нея:

"Една от най-губещите страни и съюзник е ЕС, и в частност и България, въпреки че на фона на другите страни членки нашата страна има добър енергиен микс. По-тежко е засегната Италия, която разчита на петрол, а и Германия – разчита на природен газ, след като се отказа от ядрената енергия. Енергийният микс на България е малко по-успокоителен."

Боян Дуранкев предупреди, че ударът ще бъде почувстван от всички, и това е ясно.

"На макроикономическа основа инфлацията може да бъде допълнително по-висока с 2 процентни пункта на годишна база. По-високите цени ще предизвикат въздържано потребление от покупки, което означава по блед икономически растеж. Ако продължи войната се очаква безработица в целия ЕС. Така, че енергийната криза през 2022 г в ЕС, която беше кратка, ще ни се стори детска игра на фона на това, което предстои и се чувства от обикновените българи", заключи Дуранкев.

Свързани статии Израел с нова вълна от атаки по Техеран

Експертът пресметна, че инфлацията на годишна база, "все пак България е с по-ниски цени и заплати, при продължителност на войната над 3 месеца, ще отиде към 4 – 5% на годишна база, което е далеч от референтната 2%":

"И няма как да не удари БВП и да увеличи безработицата, която сега е в сравнително ниски граници. Тези 3 показателя показва доколко българската държава и ЕС успешно ще посрещнат задаващият се енергиен шок."