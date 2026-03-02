Неочаквано: Родната рок банда Odd Crew се разпадна

Изненадващо българската рок група Odd Crew преустанови работата си. В публикация в профила си във Facebook от бандата казват, че преустановяват активна дейност за неопределен период от време.

Те трябваше да са част от 20-годишния юбилей на радио "Тангра Мегарок", заедно с Last Hope, който щеше да се проведе след 11 дни. Заради разпадането на Odd Crew организаторите бяха принудени днес да отменят концерта.

Групата трябваше да е част и от Hills of Rock през лятото.

"С огромно съжаление обявяваме хиатус. За който не знае смисъла на думата - преустановяваме активна дейност за неопределен период от време. Извиняваме се и благодарим на всички, които вярваха в нас през цялото това време. За нас беше чест да споделяме една мечта. Благодарим за всичките моменти на взаимно зареждане, нас лично ще ни топлят цял живот. Strength, Pride, Respect and Family", написаха от Odd Crew.