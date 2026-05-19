Как електромобилите променят световната икономика? Само по Bloomberg TV Bulgaria

Как електромобилите се превърнаха от забравена технология в основен двигател на автомобилната индустрия? Защо Китай успя да изпревари традиционните автомобилни производители и може ли Европа да навакса изоставането си в разработването на електрически автомобили и батерийни технологии?

Отговорите на тези и още ключови въпроси търси новият документален филм на Bloomberg TV Bulgaria - "Тиха революция: Как електромобилите променят световната икономика", който ще се излъчи на 1 юни от 21:30 часа в ефира на бизнес телевизията. Автор на продукцията е журналистът Росен Стойчев.

Документалният филм проследява развитието на електромобилите - от първите електрически превозни средства в края на XIX век до съвременната технологична трансформация, която променя автомобилостроенето, индустриалните вериги и глобалната икономика.

В документалната продукция участват Дейвид Бейли, професор по бизнес икономика в Birmingham Business School, Ченги Лин - професор по стратегии и експерт по дигитална трансформация в INSEAD, както и Любомир Станиславов, изпълнителен директор на Аутомотив Клъстер България. Те анализират как новите технологии променят индустрията, конкуренцията между производителите и глобалния икономически баланс.

Авторът на филма Росен Стойчев е продуцент на предаването "В развитие" по Bloomberg TV Bulgaria, което се излъчва всеки делничен ден от 12:00 до 14:00 часа. Той има над 13 години журналистически опит и е част от екипа на телевизията от ноември 2023 година. Работи в сферата на икономическите и международните новини, а това е вторият му авторски документален филм след дебютната продукция "Ерата: Илон Мъск". Росен Стойчев е завършил Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и през годините е отразявал редица водещи икономически и инвестиционни събития.

