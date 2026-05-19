Ще стане ли "Бангаранга" дума на годината?

"Бангаранга" вече е и езиково явление. Хората се поздравяват с Bangaranga и често употребяват думата в смисъл на "добре ми е".

"Ще бъде хубаво, ако се класира в челната тройка за "Дума на годината" или дори спечели нашата класация. Тя се провежда в началото на следващата година. Хубаво е да се случат неща, които да ни дават хъс за победа, за дръзновение и това е ключовото около тази дума", каза учителят по български език и литература и организатор на конкурса "Дума на годината" д-р Доротея Николова в студиото на "България сутрин".

По думите ѝ вече ни липсват именно такива теми.

"Все избирани такива, които са свързани с политиката. с обществото. Това, което се случва тази седмица, трябва да ни подскаже, че можем да постигаме повече и трябва да си повярваме. Най-хубавото послание е, че не сме изолирани и не сме толкова малки. Живеем с чувство, останало от други столетия, това чувство трябва да престане да ни води, защото ние сами си слагаме ограничения. Този конкурс ни показа, че имаше шанс да се самосаботираме и е хубаво, че не се случи, защото почувствахме победата", допълни д-р Николова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тя е на мнение, че всеки придава различно значение на думата.

"Докато се стигне до избора на тази песен, знаем, че имаше трудности на родна земя. И борбата с вътрешното и външното зло, което самата Дара казва, че е послание на песента, е изключително силно. Дори самата аз вече го използвах няколко пъти - дадох кураж и да продължава напред. В класацията "Дума годината" дума, която да е толкова широка, не се сещам да сме имали, но тази дума е много млада - трябва да извърви своя път", подчерта учителят.

А според нея в Bangaranga има колорит и жизнерадост.