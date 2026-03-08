Какво ви очаква според рождената ви дата, без значение от месеца, в който сте родени, вижте в седмичната ни нумерологична прогноза за 9 – 15 март.

Родените на 1, 10, 19 и 28-о число на всеки месец

Може да се наложи да се справите с някои ситуации и събития, които са болезнени и трудни за приемане. Може да ви се струва, че това противоречи на здравия разум, но ако сте готови да приемете и прегърнете болезнените усещания и събития без съпротива, можете по-лесно да ги преодолеете. Когато се съсредоточите върху историята за болката си или върху резултатите от тази болка, можете да бъдете в капан и да страдате много повече, отколкото ако прегърнете събитието, знаейки, че ще продължите напред.

Родените на 2, 11, 20 и 29-о число на всеки месец

Имате възможност да направите важни промени, но само в момента, в който сте готови да приемете нещата такива, каквито са. Докато се съпротивлявате на дадена ситуация или чувство, то остава силен проблем или нерешена ситуация. Погледнете себе си и ситуацията си с отворени очи и отворено сърце. Тогава и само тогава ще се появи възможността за нов начин на съществуване. Истинската трансформация започва, когато позволите на нещата да бъдат точно такива, каквито са.

