Найъл Хоран написа песен за Лиъм Пейн

Найл Хоран отдава специална почит на покойния си колега от One Direction Лиъм Пейн в новия си албум - и го прави по много личен начин.

32-годишният ирландски изпълнител разкри в ново интервю, че предстоящият му албум "Dinner Party" ще включва песен със заглавие "End of an Era", която описва като приспивна песен, родена от болката след загубата на Пейн през октомври 2024 година.

В разговор за GQ Hype Хоран признава, че след погребението на приятеля си се е отдръпнал от света, за да скърби насаме. По думите му, докато преглеждал снимки и видеа от годините им заедно, усещал силна носталгия, но и страх, тъга и всички онези тежки чувства, които идват със загубата.

"Има спомени, които само аз и той можем да споделим, защото винаги около нас имаше екип, хора, работа… но ние двамата често си казвахме, че това, което сме преживели, никой друг не го е преживявал", казва Хоран.

Песента "End of an Era" е написана заедно с дългогодишния му сътрудник Джулиан Бунета, който разкрива, че двамата са пренаписвали парчето няколко пъти, докато успеят да уловят точното усещане.

"Продължавахме да работим по него, докато не усетихме, че е правилно. И аз го обожавам. Лесно е да избягваш такава тема, защото е тежка. Много е трудно да пишеш за това. Затова се гордея с него, че го направи", казва Бунета.

Лиъм Пейн беше на 31 години, когато загина след падане от балкона на хотел в Буенос Айрес на 16 октомври 2024 година. Само дни преди трагедията Хоран се е видял с него по време на спирка от турнето си в същия град.

"Беше страхотно. Беше в добро настроение, смяхме се, спомняхме си разни неща", разказва той.

Новината за смъртта на приятеля си научава у дома, докато гледа телевизия в леглото.

"Помня, че получих съобщение и просто казах: „Какво?“… Не ми се струваше истинско. Когато някой е толкова млад, не очакваш да чуеш, че е починал, особено човек, когото си видял преди дни. Минах от шок към тъга, после към гняв", разказва той, цитиран от People.

След трагедията Хоран написа в социалните мрежи, че е "напълно съкрушен".

"Не изглежда истинско. Лиъм имаше енергия за живот и страст към работата, които бяха заразителни. Той беше най-светлият човек във всяка стая и винаги караше всички да се чувстват спокойни и щастливи. Всички смехове през годините, понякога за най-простите неща, продължават да ми изникват в главата сред тази тъга. Живяхме най-лудите си мечти заедно и ще пазя всеки момент завинаги. Такава връзка и приятелство не се случват често в живота", сподели тогава той.

Найл Хоран и Лиъм Пейн бяха част от One Direction между 2010 и 2016 г., заедно с Хари Стайлс, Луис Томлинсън и Зейн Малик - група, която се превърна в едно от най-големите поп явления на своето поколение.

Новият албум на Хоран идва след "The Show" от 2023 г., а водещият сингъл "Dinner Party" разказва историята за запознанството му с дългогодишната му приятелка Амелия "Миа" Уули, с която са заедно повече от пет години.