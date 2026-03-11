Бенчев: Ако сложим таван на цените на горивата, ще спрем ликвидността

Председателят на УС на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев успокои, че рафинерията има налични количества до края на месеца, но има и осигурени доставки за април. “В този смисъл няма проблем със снабдяването на горива в страната”, категоричен е експертът.

Бенчев припомни, че на 29 април изтича дерогацията на американските санкции за рафинерията в Бургас. Дори и да има дългосрочен договор, "при приложение, че трудно може да се заплати и няма банка, която да оперира след 29-ти, условията ще бъдат доста особени".

"Нефтът, който се купува, си е на съвсем пазарни цени и в този смисъл донякъде разбирам това, което прави рафинерията - трябва да плаща в ликвидност. Плащането се извършва ден преди доставката, тоест рафинерията трябва да има средства, за да плати за нефта и в този смисъл съвсем нормално е, че нещата са по този начин”, обясни пред БНР председателят на БПГА.

Преди санкциите рафинерията е имала кредитна линия и начинът на опериране е бил различен, поради което повишения и понижения на цените на горивата не са се отразявали толкова силно, но сега "голяма част от търговските банки не оперират с групата на "Лукойл" и това много затруднява плащания на застраховки, на нефт и това допълнително усложнява процесите в рафинерията".

Ако Ормузкия проток е миниран, това веднага ще се отрази на пазара, защото това означава, че още по-дълго този проток да бъде затворен.

Бенчев подчерта, че най-големият страх на пазара е дългото затваряне на Ормузкия проток и минирането означава точно това. “Нямаме информация засега дали то се е случило и именно затова, поне според мен, цената на петрола седи на сравнително ниски нива”, каза още експертът. Бенчев обясни, че има разлика между Стратегически резерв, Военновременни запаси и запасите от нефт и нефтопродукти за извънредни ситуации.

"Стратегически са резервите, които Г-7 и други държави поддържат. Това са резерви, с които може да се влияе на цената. Те се събират и, когато стане криза, се пускат на пазара, за да облекчат ценовия шок. Това прави САЩ, Южна Корея, Япония и т. н. Военновременни са запаси изключително и само за военни нужди”, обясни Бенчев.

Той добави, че България няма стратегически запаси, но има военновременни, които държавата съхранява.

“Запасите за извънредни ситуации, се създават по европейска директива и са в рамките на 90 дни. 30 пази държавата и 60 - икономическите оператори. Те не могат да се използват за намаляване на ценови шок, или управляване на цената. Те се пускат на пазара, на пазарна цена. Операторът, който ги е купил, трябва да ги пусне и да ги продаде на друг оператор, за да може пазарът да се завърти”, коментира Бенчев.

Таван на цените

"Ако се сложи таван на цените на едро - производителят да има таван - това означава да му спрем ликвидността. Спрем ли ликвидността на рафинерията например, тя няма да може да купи следващите количества нефт. Сложим ли таван на цените на дребно, това означава, ако производствените цени се качат много, да продават на загуба бензиностанциите. Това означава две неща - по-малките бензиностанции просто ще затворят, а големите, предполагам, ще продължат да работят, но това, което ще се случи - след като таванът бъде премахнат, просто тази загуба, която е натрупана за времето на тавана, ще бъде компенсирана и, когато цените наоколо тръгнат надолу, тук няма да тръгнат. Както между другото е казусът с Унгария”, обясни Бенчев.

Той добави, че няма много варианти да се повлияе на цените на горивата. “Единственият разумен вариант е някакъв вид намаление на ДДС, тъй като акцизът е на минимални нива. Това може да бъде направено през удължителния бюджет”.

"Много е сложно. Това е загуба за държавния бюджет, особено когато бюджетът ни е непрекъснато на дефицит, но това е единствения реален начин, по който някаква отстъпка от цената на горивото може да има, без да създават безброй проблеми на пазара. Поне не ми хрумава”, каза в заключение Бенчев.