В Албена и Кранево са оптимисти, очакват активен летен сезон

Представители на туристическия бранш от "Албена" АД и Кранево прогнозират активен летен сезон, но предупреждават, че секторът продължава да се сблъсква с редица предизвикателства - най-вече недостиг на персонал и икономическа несигурност.

Според Зорница Колева, мениджър „Човешки ресурси“ в курортен комплекс "Албена", очакванията за сезон 2026 са положителни. Тя посочи, че тази година ще отворят и хотели в горната зона на комплекса, които след пандемията от КОВИД-19 не са работили.

Въпреки това тя отбеляза, че международната обстановка създава известна несигурност за развитието на туризма.

По думите ѝ в пиковите месеци курортът се нуждае от около 2000 служители, като значителна част от тях са чуждестранни работници. Миналата година те са били около 600 души, основно от страни като Узбекистан, Киргизстан, Казахстан и Индонезия (Бали). Въпреки това интересът от български работници остава слаб, което налага служителите да работят извънредно, за да се поддържа качеството на услугата.

Туристическият поток в Албена остава разнообразен – основно румънски и германски туристи, както и гости от Полша и Чехия. Според Колева процентното съотношение на пазарите се запазва подобно на предишни години.

Станислав Димитров, управител на хотел в Кранево, прогнозира, че предстоящият сезон ще бъде динамичен, но все по-труден за планиране.

„Цените в туризма се договарят още през август или септември на предходната година. Тогава обаче не беше ясно какви ще бъдат разходите – минималната заплата, данъците и цените на горивата“, обясни Димитров. Според него именно тези фактори оказват сериозно влияние върху сектора.

Хотелът в момента е запълнен на около 40 на сто чрез ранни записвания, като основните пазари са Румъния, България и Украйна, а през миналата година се е наблюдавало завръщане и на туристи от Чехия.

Сериозен остава и проблемът с персонала. По думите на Димитров най-трудно се намират квалифицирани кадри като администратори и главни готвачи. В сектора се наблюдава и увеличение на възнагражденията – между 15 и 20 на сто спрямо предходни години.

С оптимизъм, но и с известни притеснения, към сезона гледа и друг хотелиер Пламен Аршев в Кранево. Той посочи, че ранните записвания вървят добре, а хотелът разчита основно на постоянни клиенти.

„С оптимизъм тръгваме, макар че международната обстановка създава известни притеснения“, каза Аршев.

Хотелът работи в периода 1 юни - 15 септември, като се очаква възможност за удължен сезон, ако интересът се запази. Подобно на останалите хотелиери, Аршев също отчита трудности при намирането на персонал, особено за позиции в ресторантите и за камериерки. (БТА)