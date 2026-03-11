Анализаторите отчитат дефицит на многостайни имоти на фона на рекордните 6000 сделки за тримесечие

Паралелно със стабилния пазар на компактни жилища статистиката показва рязко разширяване на интереса към по-просторните семейни формати.
Пазарът на жилищни имоти в България запазва висока активност и в началото на 2026 г., като броят на сделките в големите градове остава близо до рекордните нива от последните години. По данни на брокерски компании в рамките на едно тримесечие в най-активните пазари се реализират около 6000 сделки, което показва устойчив интерес както от крайни купувачи, така и от инвеститори. На този фон обаче анализаторите отчитат все по-осезаем недостиг на многостайни жилища, докато компактните апартаменти продължават да формират най-големия дял от продажбите.
Според наблюденията на агенции за недвижими имоти двустайните апартаменти остават най-ликвидният сегмент, тъй като са по-достъпни като цена и по-лесни за финансиране с ипотечен кредит. Именно тази структура на търсенето през последните години доведе до по-голям дял на по-малките жилища в новото строителство, което днес започва да създава дисбаланс, тъй като все повече купувачи търсят по-голяма площ и по-функционално разпределение.
Брокери отчитат, че през последните месеци се засилва интересът към тристайни и многостайни апартаменти, особено при семейства, които планират дългосрочно обитаване. Купувачите все по-често поставят като приоритет броя стаи, възможността за отделна работна зона, наличието на паркомясто и качеството на жилищната среда, което постепенно измества фокуса от инвестиционните покупки към избор на дом за реално живеене.
Подобна тенденция се наблюдава и на регионално ниво. В Пловдив, където пазарът остава сред най-активните в страната, инвеститори също отчитат засилен интерес към по-просторни жилища в новите жилищни комплекси. От Galaxy Investment Group, една от водещите компании в региона, посочват, че през последната година се наблюдава ясно изразена промяна в профила на купувачите, като все повече семейства търсят по-големи апартаменти с функционално разпределение и по-висок стандарт на средата.
От компанията допълват, че именно недостигът на по-големи жилища в новото строителство води до увеличен брой запитвания към тристайни и многостайни апартаменти в реализираните от тях комплекси Royal Garden и в новостроящия се Iconica. По техни наблюдения предлагането на по-големи площи на пазара остава ограничено, което насочва купувачите към проекти, в които е предвиден по-висок дял семейни жилища.
В същото време предлагането на по-големи апартаменти продължава да изостава, тъй като значителна част от проектите през последните години бяха ориентирани към компактни жилища с по-нисък входен бюджет. Това води до ситуация, при която при активен пазар и висок брой сделки именно многостайните имоти се оказват най-дефицитни, особено в утвърдените градски райони и в новите комплекси с по-добра инфраструктура.
Данните за последната година показват, че цените на жилищата продължават да се покачват, макар и с по-умерен темп спрямо периода 2021–2024 г. Очакванията на анализаторите са през 2026 г. пазарът да остане активен, подкрепен от стабилно кредитиране и запазен интерес към покупка на собствен дом, като именно сегментът на по-големите жилища може да бъде сред най-чувствителните към недостига на предлагане. Според брокери пазарът постепенно навлиза във фаза на по-ясна сегментация при запазен висок обем сделки, но с все по-видима разлика между най-търсените компактни апартаменти и по-ограниченото предлагане на просторни жилища за семейно обитаване. Именно този дисбаланс се очертава като един от факторите, които ще определят динамиката на пазара през следващите тримесечия.