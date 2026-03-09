Предисторията на "Бандата на Оушън" с Марго Роби загуби режисьора си... отново

Лий Айзък Чънг, режисьорът на "Минари" ("Minari"), който има две номинации за "Оскар", се е оттеглил от предисторията на "Бандата на Оушън" ("Ocean’s"), разработвана от Warner Bros. и LuckyChap. Чънг работеше по проекта заедно със звездата и продуцентка на филма Марго Роби. Говорител на Warner Bros. заявява, че "раздялата е приятелска и се дължи на творчески различия".

От Warner Bros. и LuckyChap добавят: "Лий Айзък е изключителен кинематографичен талант, а неговата визия и партньорство бяха безценни за Warner Bros. и LuckyChap през целия този процес. Работата ни с него само засили желанието ни да си сътрудничим отново по бъдещи проекти."

На фона на предстоящото придобиване на Warner Bros. от Paramount, предисторията на "Бандата на Оушън" остава важен проект, който студиото иска да задвижи.

Изданието съобщава, че вече се търси нов режисьор, след като миналата година проекта напусна и Джей Роуч. Засега не е ясно защо той се оттегли от филма, след като първоначално именно той беше изборът на Warner Bros. да режисира дългоочакваната предистория, чието действие се развива през 60-те години, пише Deadline.

Сюжетът на филма все още се пази в тайна. Сценарият е на Кари Соломон и е базиран на героите, създадени от Джордж Клейтън Джонсън и Джак Голдън Ръсел.

Поредицата филми за обира в Лас Вегас започва още през 1960 г. и превръща Rat Pack - Франк Синатра, Дийн Мартин, Сами Дейвис-младши, Питър Лоуфорд и Джоуи Бишъп - заедно с Анджи Дикинсън, в световни звезди. През 2001 г. Стивън Содърбърг рестартира поредицата с нова трилогия, оглавена от Джордж Клуни, Брад Пит, Мат Деймън, Анди Гарсия и Джулия Робъртс. През 2018 г. излезе и изцяло женска версия с участието на Сандра Бълок, Ан Хатауей и Кейт Бланшет. Тези четири филма от новото хилядолетие са донесли общо над 1,4 млрд. долара в световния боксофис.

Лий Айзък Чънг беше номиниран за най-добър режисьор и най-добър оригинален сценарий за "Минари", който през 2020 г. спечели Голямата награда на журито и наградата на публиката на Sundance, както и отличия от "Златен глобус" и Critics’ Choice, наред с множество номинации за "Оскар", Spirit Awards, БАФТА и SAG (Actors Award). "Минари" получи общо шест номинации за "Оскар" и спечели една - за Юн Ю-джунг в категорията за най-добра поддържаща женска роля.

След това Чънг застана зад новата версия на "Twisters" за Universal и Warner Bros., която стартира с 81,2 милиона долара в Северна Америка и приключи с 267,7 милиона долара на вътрешния пазар и 372,2 милиона долара в световен мащаб. Сред другите му проекти са "Мунюрангабо" ("Munyurangabo"), чиято премиера беше в Кан през 2007 г. и получи силни отзиви, както и епизоди от "Мандалорианецът" ("The Mandalorian") и "Скелетен екипаж" ("Skeleton Crew"), които се развиват във вселената на "Междузвездни войни" ("Star Wars").

Докато Paramount преминава през регулаторния процес около сливането, двете студиа все още могат самостоятелно да дават зелена светлина на проекти, без одобрението на другата страна. Очаква се сделката да бъде финализирана в края на третото тримесечие, а ако всичко върви по план, Paramount ще влезе в края на годината и в 2027 г. с изключително силен график, пълен с франчайзи на Warner Bros.