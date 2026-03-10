IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гилдията на сценаристите отличи филмите „Грешници" и „Битка след битка"

Двете ленти финишират като основни претенденти на предстоящите "Оскар"-и

10.03.2026 | 08:08 ч. 9
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Филмите „Грешници" и „Битка след битка", които се очертават като основни претенденти на предстоящите "Оскар"-и, спечелиха водещите награди на американската Гилдия на продуцентите, пише "Варайъти".

Хорърът „Грешници" на режисьора Райън Куглър, който е с рекордните 16 номинации за наградите на Академията за кинематографично изкуство и наука, беше отличен за най-добър оригинален сценарий.

Филмът „Битка след битка" на Пол Томас Андерсън получи приза за най-добър адаптиран сценарий. 

В телевизионните категории „Спешни случаи в Питсбърг" спечели отличията за най-добра драма и най-добра нова поредица. Отличието за най-добра комедия беше присъдено на сериала „Студиото". 

Въпреки че обикновено наградите на Гилдията на продуцентите се раздават на две церемонии едновременно - една в Ню Йорк и друга в Лос Анджелис, западният клон на професионалната организация отмени годишното си шоу по-рано този месец, тъй като служителите му продължават да стачкуват. 

На церемонията в Ню Йорк почетна награда получи телевизионният водещ Стивън Колбер. 

Водещ на наградното шоу беше комикът Рой Ууд-младши. 

Наградите „Оскар" ще бъдат раздадени за 98-и път на 15 март. Водещ на церемонията в театър „Долби" в Лос Анджелис за втора поредна година ще бъде Конан О' Брайън. 

Това се случи Dnes

битка след битка грешници гилдията сценаристите оскари
