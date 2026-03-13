Линдзи Лоън избяга от Дубай, завърна се в САЩ с мъжа си и сина им

Актрисата реши да напусне настоящия си дом и да се завърне в родината си на фона на войната в Иран

13.03.2026 | 20:11 ч.
Снимка: Getty Images

Линдзи Лоън беше забелязана със съпруга си Бадер Шамас и сина им Луай на летището в Ню Йорк в сряда, след като избяга от Дубай.

39-годишната актриса, която наскоро се появи на корицата на Vogue Arabia, се усмихваше, докато преминаваше през претъпканото летище с любимите си хора след завръщането си в своята родина.

Това се случва малко след като беше разкрито, че Лоън и семейството ѝ са в безопасност след ответните удари на Иран в региона, включително ОАЕ, Кувейт и Саудитска Арабия.

За дългия полет Лоън беше избрала небрежно облекло от черни спортни панталони, както и бордо кожено яке. Звездата допълнително носеше обикновена бяла риза отдолу, а около врата си беше увила шарен шал.

Дългите ѝ кичури бяха разделени по средата и се спускаха надолу по раменете на леки вълни. Лоън завърши визията си за натоварения ден с малки обеци и черни очила.

