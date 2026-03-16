Хороскоп за седмицата: Какво да очаква всяка зодия

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира за всяка зодия.

Tialoto.bg ви представя седмичен хороскоп за периода от 16 до 22 март 2026. Той е изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

Първоначално отделете време за вече разработените проекти. След Пролетното Равноденствие, когато Слънцето навлезе в знака ви, ще се активират контактите с колеги и партньори от други градове и държави. Възможно е да осъществите отложени делови пътувания. Старателно изяснявайте клаузите по споразуменията си. В края на периода ще получите отговорите на спорни въпроси или сами ще стигнете до заключения, освобождаващи ви от съмненията.

Телец

Приходите и разходите ви ще са без промяна, което предпоставя сравнително стабилно финансово състояние. Възможно е да довършите дейности, свързани с придобиване на недвижимост, разкриване на нови бизнес-обекти, обновяване на домашния интериор или производствените мощности. Подготвяйте старателно документите си, особено в периода, в който Меркурий все още е в ретроградно движение. Спънките може да са свързани именно с тях. Да се наложат допълнения по искане на държавната администрация.

Близнаци

В най-общ план периодът ще е благоприятен. Не са изключени някои недоразумения с близки приятели или роднини, предизвикващи пристъпи на раздразнителност или необходимост от повторение на една и съща дейност няколко пъти. Подготвяйте старателно пътуванията си, за да предотвратите евентуални задръжки или поне да ограничите щетите от тях. Причина за тревога може да е забавянето на някои съобщения, отговори на оферти или друг вид информация, задължителна за работата ви.

Рак

На преден план ще излязат въпроси, свързани с придобиване или управление на недвижимо имущество. Не е задължително да е ваша собственост, както и не е задължително да е в населеното място, където живеете. Събитията ще са динамични и ще се справите по-лесно, ако се съобразявате с тях. Не прекалявайте с разходите и не предприемайте рискови инвестиции под чуждо влияние. Ще постигнете устойчиво споразумение с децата или родителите си по спорен въпрос, който отдавна предизвиква разногласия.

Източник: Tialoto.bg