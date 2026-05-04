Какво се случва с доктора обвинен за смъртта на Майкъл Джексън

25 юни 2009 година. Светът е разтърсен от загубата на един от най-великите музиканти на всички времена. В разцвета на силите Краля на попа Майкъл Джексън си отива от този свят само два месеца преди да навърши 51.

Като причина за внезапната му смърт официално е посочена остра интоксикация с пропофол – силно упойващо средство, използвано извън стандартната медицинска практика за лечение на безсъние. Инцидентът е определен като убийство, а д-р Конрад Мъри е обвинен в непредумишлено убийство заради действията си.

Кардиологът се запознава с Майкъл Джексън през 2006 г., а малко по-късно става негов личен лекар по време на подготовката за мащабното турне This Is It. Тази професионална връзка обаче завършва трагично на 25 юни 2009 г., когато певецът умира вследствие на остра интоксикация с пропофол.

През 2011 г. съдът признава Мъри за виновен по обвиненията за непредумишлено убийство, като прокуратурата доказва, че той е действал с груба небрежност – прилагайки опасното вещество без необходимото оборудване и наблюдение, както и забавяйки повикването на спешна помощ. Въпреки че е осъден на четири години затвор, Мъри излежава малко под две и е освободен през 2013 г., което бележи началото на нов етап от живота му.

