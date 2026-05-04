Акция: По улиците в Истанбул няма да остане нито едно бездомно куче

Почти половината от бездомните животни по улиците на Истанбул или 46 на сто от тях вече са прибрани, а останалите също ще бъдат изцяло прибрани, обяви валията на окръга Давут Гюл, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

„Тази задача е на общините. Всички общини ще изпълнят незабавно и без пропуски това свое задължение. Няма да бъде проявена толерантност към забавянето или пренебрегването му“, заяви валията на Истанбул, коментирайки ситуацията с бездомните кучета.

Изказването идва, след като в началото на април Валийството разпореди до края на май всички бездомни животни да бъдат прибрани от улиците. Окръжната управа призова общините да ускорят действията си по прибиране на безстопанствените кучета, настаняването им в приюти и гарантирането, че популацията ще бъде овладяна. При неспазването на наредбата следват санкции. Текстът обаче предизвика протести на любителите на животни, а активисти за правата на четириногите настояха за засилване на кампаниите за кастрация като алтернатива на масовото настаняване в приюти.

Валията на Истанбул подчерта, че контролирането на бездомните животни не е въпрос на избор, а задължение.

„Крайните подходи не са решение – нито масовото унищожаване на животни, нито беззаконието, нито пък липсата на контрол са приемливи. Законът е ясен: бездомните ще бъдат прибрани незабавно, ще бъдат кастрирани и приютени при подходящи условия“, каза Давут Гюл.

Той увери, че по улиците няма да остане нито едно бездомно куче и няма да бъде позволена и най-дребната проява на слабост в това отношение.

„Гражданите, които искат да осиновят тези животни, могат да го направят, само при условие, че ги гледат в собствения си двор или къща. Развъждането и притежаването на определени породи е забранено със закон. На нарушителите ще бъдат приложени законови и административни мерки“, подчерта валията на Истанбул.

Според него сигурността на гражданите в най-важна, когато става дума за прилагането на тази мярка.

(Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали)