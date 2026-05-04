В кадър: Стенли Тучи и Емили Блънт с трогателен триумф на Алеята на славата ВИДЕО

Сред звездите, които ги почетоха бяха Мерил Стрийп, Робърт Дауни Джуниър, Мат Деймън и Скалата

04.05.2026 | 12:57 ч.

Снимки: Reuters

Стенли Тучи и неговата балдъза Емили Блънт станаха най-новите знаменитости, удостоени със звезди на Алеята на славата в Холивуд - и церемонията се превърна в едно от онези редки събития, в които професионалното признание, семейната близост и чистият холивудски блясък се срещат на един и същи червен килим.

Звездите от "Дяволът носи Прада" ("The Devil Wears Prada") получиха своите отличия на двойна церемония на бул. "Холивуд" (Hollywood Boulevard) в четвъртък, 30 април. Двете звезди - 2841-вата и 2842-рата на Алеята на славата - са в категорията "Кино". Официалният водещ на церемонията беше радиоличността Елън Кей, а сред гост-ораторите бяха Мерил Стрийп, Робърт Дауни Джуниър (младши), Мат Деймън и Дуейн "Скалата" Джонсън.

Холивудската търговска камара определи двойната церемония като рядък момент, а продуцентът на Алеята на славата Ана Мартинес подчерта, че Емили Блънт и Стенли Тучи са изградили впечатляващи кариери поотделно, но между тях има и специална връзка - не само като звезди от филмите "Дяволът носи Прада", а и като хора, чието приятелство и работа са оставили силен отпечатък върху публиката по света. Тук е момента и да припомним, че освен приятели и колеги, те са и семейство. Тучи е женен за сестрата на Емили - Фелисити Блънт.

Мат Деймън: "Не мога да се сетя за двама души, които го заслужават повече"

Мат Деймън подходи към момента тихо, но много лично. Той каза, че самият факт, че Емили Блънт и Стенли Тучи получават звезди заедно, го прави истински щастлив, защото "легендата Тучи-Блънт" просто продължава да расте и да се развива по най-хубавия възможен начин.

Деймън върна лентата назад и разказа, че преди 36 години той и Бен Афлек са живели наблизо и са се разхождали по Алеята на славата, гледайки имената по тротоара. За тях това е било огромно вдъхновение - онзи тип млад, почти наивен холивудски сън, в който човек си представя, че някой ден и неговото име може да бъде част от тази история.

Затова, според 55-годишния актьор, е трудно да си представи двама души, които заслужават повече да бъдат добавени към тази културна забележителност и да дават надежда на младите артисти. Той похвали Блънт и Тучи за "постоянната звездна работа" през годините, но добави, че отвъд таланта те са и двама от любимите му хора, които някога е срещал.

Деймън говори и за начина, по който двамата са успели да оцелеят и да процъфтят в един изключително труден бизнес - не с шум, не със скандали, а с грация. По думите му те са навигирали не само професионалния хаос на Холивуд, но и личния си живот "в един много, много сложен свят" с впечатляваща лекота и достойнство.

Дуейн "Скалата" Джонсън: "Време беше!"

Дуейн "Скалата" Джонсън внесе своята характерна енергия още от първите секунди. Той излезе на сцената и веднага се пошегува, че току-що е разлял нещо върху панталона си, но подиумът го спасява, защото го прикрива.

После погледна към Стенли Тучи и Емили Блънт и каза най-простото и най-точното: "Време беше!"

Фокусът на Джонсън беше Емили Блънт, с която вече е работил по "Круиз в джунглата" ("Jungle Cruise") и "The Smashing Machine". Той каза, че се е чудил какво може да каже за нея, което вече не е казвал, след две общи рекламни обиколки и два филма. Първата му шеговита дума за нея беше "текила", защото, по думите му, тя е страхотна компания за по питие. Но истинската дума, която според него я описва, беше "присъствие".

Джонсън каза, че Емили Блънт е дълбоко присъстваща във всеки момент - с децата си, със съпруга си, в работата, с приятелите си, дори в този конкретен момент, въпреки че, както се пошегува той, вероятно ѝ се повдига от толкова много внимание. Именно това присъствие, според него, води до благодарност, а благодарността - до онова, което всички търсят. Радост и вътрешен мир.

И точно когато речта му стана почти философска, Скалата върна тона към типичната си закачливост. Според него, когато човек има радост, присъствие, благодарност и вътрешен мир, това очевидно води и до "най-мръсното, най-неприлично чувство за хумор" - качество, което той явно високо цени в Емили.

Типичен Робърт Дауни Джуниър

Един от най-запомнящите се моменти дойде от Робърт Дауни Джуниър, който излезе на сцената с типичната си смесица от интелигентен сарказъм, безупречен тайминг и топлина. Ха, типичен Робърт Дауни Джуниър. Той започна, като се пошегува, че след естествените и искрени речи на Мат Деймън и Дуейн Джонсън неговата няма да е "нищо подобно", защото е подготвил свои бележки.

После поздрави Стенли Тучи и веднага насочи вниманието си към Емили Блънт: "А сега да се заема с твоето момиче."

Дауни изгради почти цялата си реч около фамилията на Емили - Блънт (Blunt), която на английски означава откровен, прям, директен, но може да се използва и в други значения. Актьорът я нарече "откровен обект", "партньор в сцена, когото никога няма да забравиш", и жена, за която човек не може да се ядоса на Джон Кразински, че я е спечелил, защото самият Красински е "също толкова динамичен" и "невъзможен за необичане".

Той не спести и комплименти към брака на Емили Блънт и Джон Кразински, като каза, че сякаш самата им връзка има защитен механизъм - нещо непланирано, което просто работи.

После продължи с поредица от игри на думи. Според него Емили е "blunt instrument" на спокойната професионална комедийност, човек с изтънчена емпатия, дълбоко разбиране и "blunt force" - сила, която няма как да бъде пренебрегната.

Особено силно прозвуча частта, в която Дауни говори за репутацията ѝ в индустрията. Той подчерта, че Емили Блънт от десетилетия е смятана за ценност във всяко творческо начинание, и пошегува, че човек може да попита всеки голям режисьор с кого иска отново да работи - или направо да попита него, Мат Деймън и Дуейн Джонсън. Дауни, който си партнира с Емили в "Опенхаймер" ("Oppenheimer"), каза, че е бил истински късметлия да я има за екранна партньорка, да я запази като приятелка и да остане неин фен.

Актьорът завърши с констатация, точно в негов стил - че за разлика от много негови колеги, при Емили няма "шокиращи скандали", висящи обвинения, корупционни истории или дори следа от "diva" поведение.

"Тя е почти съвършен човек", каза той, преди да призове всички да "сложат малко блясък върху нашето момиче".

Мерил Стрийп за жената, която "има чувството, че е родила" и мъжа, който е "невъзможно да не обичаш"

Мерил Стрийп излезе на сцената като човек, който не просто почита колеги, а говори за хора, с които има дълга история, обща екранна химия и истинска близост.

Първо се обърна към Емили Блънт с думите, "че има чувството, че я е родила". Каза, че е безкрайно горда с нея, че всичко, което мъжете преди нея са казали, е вярно, и че няма търпение отново да работят заедно.

С типичното си сухо чувство за хумор Мерил добави, че най-хубавото в това Емили да получи звезда на толкова "крехка възраст" е, че Холивуд ще може да я "разнася" поне още 35 години, ако кариерата на самата Стрийп е някакъв ориентир. После завърши мини трибюта си към Блънт съвсем просто, че е "влюбена в нея като всички останали".

След това Мерил Стрийп се обърна към Стенли Тучи и речта ѝ се превърна в перфектен микс от топли чувства, хумор и почти театрална прецизност. Тя каза, че вече не можеш да наречеш Стенли просто "национално съкровище", защото любовта към него е глобална - той буквално "маринова" в обичта, която хората по света му изпращат.

"Невъзможно е да не обичаш Стенли Тучи", каза тя.

Стрийп го описа като светски, хитър, забавен, хаплив, щедър, любопитен и елегантен. Особено внимание привлече шегата ѝ, че Стенли има "истинска, ненатрапена, естествена елегантност" и че понякога това е "по-трудно за хетеро мъжете". А този коментар бе в точно неин стил - леко провокативен, но казан с толкова очевидна нежност, част от дългата им приятелска химия.

Тя похвали способността му да намира нещо истинско и изненадващо във всеки образ, който играе - независимо дали става дума за свещеник, прокурор, перверзник, Пък или Пол Чайлд. Според Мерил именно това превръща характера на Тучи в нещо много повече от поддържаща роля. Той "превръща характерното актьорство в материал за водещ мъж".

Стрийп не пропусна и другите му таланти - актьор, режисьор, сценарист, продуцент, кулинар, куратор, гид, предприемач и дизайнер.

"Никой в света не е направил това, което той е направил", каза тя, добавяйки, че е във възторг от него.

На финала тонът стана още по-личен. Тя призна, че го познава по-дълго като приятел, отколкото като сценичен партньор, че са преминали през тежки и прекрасни моменти, и че го обича дълбоко.

Емили Блънт: "Това е дълбока привилегия"

Когато самата Емили Блънт взе думата, емоцията беше видима. Тя каза, че е много трудно да обобщи колко много означава този момент за нея, а "титаните", които са дошли да говорят за нея, буквално са я оставили без дъх. Актрисата се обърна към хората в публиката и към "големите любови" в живота си, които са били там, и каза, че са превърнали живота ѝ в дълбока привилегия.

Тя нарече света на киното "детска площадка", до която имат късмета да се докоснат, и подчерта, че за нея е огромна чест да сподели този момент със "Стенли зад мен", когото нежно нарече "Туч". После, в типичния за двамата стил, се пошегува, че и без това прекарват твърде много време заедно, а сега ще прекарват още повече, докато хората ги тъпчат по тротоара.

Блънт благодари и на съпруга си Джон, на сестра си Фелисити и на децата им, като каза, че те са направили живота ѝ "рай" - и че този момент не е изключение.

Стенли Тучи: "Да се озова на тротоара е напълно уместно"

Стенли Тучи, както можеше да се очаква, прие честта с фина ирония. Той благодари на Холивудската търговска камара и на екипите на Disney, които са помогнали за церемонията, и каза, че за него това е огромна чест - особено след като е дошъл в Холивуд "преди толкова много години, между войните". После добави, че "фактът, че в крайна сметка се озовава на тротоара, е напълно уместен".

"Случвало се е и преди. Но се възстанових", пошегува се актьорът.

Най-емоционалната част от речта му беше посветена на Мерил Стрийп. Тучи разказа, че за първи път я е гледал в пиеса в Public Theater в Ню Йорк - "Алиса в концерт" ("Alice in Concert") - когато току-що се е бил преместил в града. Тогава се влюбил в нея като артист, а по-късно, след филмите ѝ, никога не си е представял, че ще работи с нея. Затова да бъде там и да чуе нейните думи за него е, по думите му, "вероятно най-голямата чест, която някога е получавал".

След това Тучи благодари на сестра си, на съпругата си Фелисити, на Джон Кразински и с усмивка добави "и как ѝ беше името" - имайки предвид Емили Блънт, която, по думите му, е обикнал от момента, в който я е срещнал като 22-годишна по време на снимките на "Дяволът носи Прада".

"Да бъда част от Холивуд в продължение на 45 години беше чест и абсолютна умора", каза Стенли Тучи.

Но добави, че не би заменил това преживяване за нищо на света.

Кариерите зад звездите

Емили Блънт вече е сред най-разпознаваемите и гъвкави актриси на своето поколение. Тя има номинация за "Оскар" за ролята си на Кити Опенхаймер в "Опенхаймер", както и отличия от SAG, "Златните глобуси" (Golden Globe) и БАФТА (BAFTA). През годините преминава с лекота през комедия, драма, екшън, хорър и мюзикъл - от "Нито звук" ("A Quiet Place") и "Мери Попинз се завръща" ("Mary Poppins Returns") до "Момичето от влака" ("The Girl on the Train"), "Сикарио" ("Sicario"), "На ръба на утрешния ден" ("Edge of Tomorrow") и "Вдън горите" ("Into the Woods"), в който също си партнира с Мерил.

Стенли Тучи, от своя страна, е един от онези актьори, които могат да влязат почти във всяка вселена и да изглеждат така, сякаш тя винаги е била негова. Той е номиниран за "Оскар", работил е и като сценарист, режисьор и продуцент, появявал се е в над 100 филма, множество телевизионни продукции и повече от дузина театрални постановки. Сред ключовите му проекти са "Голямата нощ" ("Big Night"), "Джули и Джулия" ("Julie & Julia"), "Очи от рая" ("The Lovely Bones"), "Игрите на глада" ("The Hunger Games"), "Спотлайт" ("Spotlight") и "Конклав" ("Conclave").

Извън киното Тучи изгради и отделна културна идентичност като кулинарна фигура. Поредиците и книгите му за храна, Италия и семейните ритуали около масата му донесоха нова публика, а книгата "Какво изядох за една година" ("What I Ate in One Year") се превърна в бестселър на The New York Times. Именно този многопластов Стенли, Стрийп улови и почете в речта си, защото Тучи не е просто актьор, а цяла естетика.

Филмът, който ги свърза - и после ги направи семейство

Историята между Емили Блънт и Стенли Тучи далеч не е само професионална. Двамата се срещат покрай "Дяволът носи Прада", където Блънт играе амбициозната, нервна и безмилостно забавна Емили Чарлтън, а Тучи влиза в ролята на Найджъл Киплинг - стилния, остроумен и човечен арт директор на Runway. Години по-късно филмът се оказва важен не само за кариерите им, но и за личния живот на Тучи.

Стенли Тучи се запознава със сестрата на Емили - литературната агентка Фелисити - на премиерата на оригиналния филм през 2006 година. По това време той е женен за първата си съпруга Кейт, която по-късно умира от рак на гърдата. Тучи и Фелисити се срещат отново през 2010 година на сватбата на Емили Блънт и Джон Красински на езерото Комо, започват връзка малко след това и се женят през 2012 година. Днес двамата имат две деца, а Фелисити е и мащеха на трите деца на Тучи от първия му брак.

Е, и май става ясно, че "Дяволът носи Прада" е много повече от култов филм. Той се оказва начална точка на екранно партньорство, истинско приятелство и семейна връзка, която вече има своя... буквална следа на Холивудския тротоар.

Защо "Дяволът носи Прада" остана култов?

Оригиналният "Дяволът носи Прада" излиза през 2006 година, режисиран е от Дейвид Франкел, със сценарий на Алайн Брош Маккена и е базиран на едноименния роман на Лорън Уайзбъргър от 2003 година. В центъра е Анди Сакс, изиграна от Ан Хатауей. Тя е млада журналистка, която започва работа като асистентка на страховитата редакторка Миранда Пристли (Мерил Стрийп) в модното списание Runway

Филмът става много повече от стилна комедия за модната индустрия. Той се превръща в история за амбицията, професионалната цена на успеха, компромисите, самоуважението и онзи момент, в който човек трябва да реши дали кариерата, за която мечтае, не го превръща в човек, когото вече не харесва. С бюджет от около 35 млн. долара, "Дяволът носи Прада" печели над 326 млн. долара в световния боксофис и се превръща в един от онези филми, чиито реплики, сцени и модни моменти продължават да живеят години след премиерата.

За Емили Блънт ролята на Емили Чарлтън е пробив, който я изстрелва към международна разпознаваемост. Нейната героиня - остра, забързана, леко снобска и абсолютно обсебена от Runway - се превръща в един от най-цитираните и обичани елементи на филма. За Стенли Тучи, Найджъл е поредното доказателство за неговата способност да превръща поддържащите роли в сърцето на историята - с точната реплика и присъствието, което изглежда едновременно елегантно и напълно човешко.

Церемонията на Алеята на славата дойде точно в периода, в който е и премиерата на "Дяволът носи Прада 2" ("The Devil Wears Prada 2"), който излезе по кината на 1 май 2026 година. Продължението връща зрителите в света на Runway 20 години след онези трудни, бляскави и променящи живота месеци на Анди Сакс при Миранда Пристли. В новия филм Миранда се изправя пред променящата се медийна индустрия, Анди се завръща по-зряла и уверена, а някогашната първа асистентка Емили вече е важна фигура в луксозен бранд.

Само дни след премиерата продължението стартира ударно в боксофиса - 77 млн. долара в САЩ и Канада и 156,6 млн. долара на международните пазари според студийните оценки, цитирани от AP. Така "Дяволът носи Прада 2" оглави боксофиса и доказа, че Миранда, Анди, Емили и Найджъл много са липсвали на публиката. 

Че как няма?

