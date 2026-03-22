Десертите на Tialoto – 4 лесни и вкусни рецепти за пролетта

Има нещо в пролетта, което ме кара да жадувам за сладки изкушения. Може би причината е в завръщането на сочните плодове, цитрусовите нотки в почти всичко или дори просто радостта от печенето на нещо цветно след дълга зима, изпълнена с по-тежки храни. В сравнение с богатите, сиропирани лакомства, с които сте се задоволявали през студените месеци, пролетните десерти са по-леки, по-ярки и доста по-забавни.

Това време от годината е изпълнено и с причини да приготвите нещо вкусно у дома. Пролетният ми календар вече е запълнен с различни социални събития, включително великденски тържества, бебешки партита, уикенд с приятели и слънчеви следобеди, прекарани на пикник в парка. Пролетта е идеалното време за събирания, които изискват нещо сладко и аз съм напълно готова да използвам това като извинение да се развихря в кухнята.

Ако и вие искате да демонстрирате уменията си по създаване на десерти и да впечатлите околните, ние сме тук, за да помогнем. Независимо дали предпочитате нещо малко, или искате да изненадате близък за рождения му ден с домашно приготвена торта, имаме няколко рецепти, с които да ви помогнем.

Лимонени чийзкейк хапки без печене

За дните, когато искате сладко лакомство, но не ви се седи пред фурната, тези лимонени чийзкейк барчета са лесен избор. Въпреки че отнемат няколко часа за охлаждане, ще ви трябват само около 20 минути за подготовката им.

Подготовка: 20 минути

Охлаждане: 2 часа

Общо: 2 часа и 20 минути

Рецепта за 16 барчета

Необходими съставки:

За основата

140 грама натрошени бисквити (може да използвате пълнозърнести, без глутен или каквито пожелаете)

45 грама несолено масло, разтопено

15 мл мед

1 чаена лъжичка лимонова кора

За чийзкейк блата

450 грама крема сирене

120 грама кисело мляко/скир/гръцко кисело мляко

110 грама мед

1 супена лъжица лимонова кора

60 мл пресен лимонов сок

5 мл екстракт от ванилия

Начин на приготвяне:

Сложете хартия за печене в тава с размери 23х23 см, като оставите краищата да надвиснат. Оставете настрана.

В кухненски робот добавете бисквитите. Блендирайте, докато се превърнат в трохи. След това добавете разтопеното масло, меда и лимоновата кора. Отново блендирайте, докато започне да се смесва.

Прехвърлете сместа в подготвената тава. Притиснете я плътно на дъното, за да образувате равномерна основа. Поставете тавата във фризера, докато приготвяте плънката за чийзкейка.

В почистения кухненски робот добавете крема сиренето, киселото мляко, меда, лимоновата кора, лимоновия сок и екстракта от ванилия. Блендирайте сместа, докато стане гладка и кремообразна.

Разпределете сместа равномерно върху основата и върнете във фризера за поне 2 часа или една нощ.

След като извадите чийзкейка от фризера, нарежете го на 16 квадрата. Най-лесно е да го направите, когато чийзкейкът е частично замразен. Ако е твърде замръзнал, оставете го на стайна температура един час, преди да го нарежете.

По желание гарнирайте порциите с пресни плодове или сладолед.

Съхранявайте блокчетата в хладилник до 1 седмица или замразете до 3 месеца.

