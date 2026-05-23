Рецептата Dnes: Вкусно предястие с пушена сьомга

Обичате ли пушена сьомга? Днес в кулинарната ни рубрика споделяме една лесна рецепта за италианско предястие с пушена сьомга. Фино, изискано. Поднесете го с любимото ви вино.

Съставки:

250 г пушена сьомга

сокът на 1/2 лимон

3 супени лъжици зехтин екстра върджин

фино смлян розов пипер на вкус

сол на вкус

пресен магданоз или див лук на вкус

настъргана лимонова кора по желание и на вкус

Приготвяне:

Подредете нарязаната риба в подходяща чиния.

В купичка комбинирайте зехтина, лимоновия сок, настърганата лимонова кора, магданоза, розовия пипер и солта.

Хубаво разбъркайте и залейте рибата равномерно.

Покрийте чинията със свежо фолио.

Охладете рибата за 15-20 минути и след това сервирайте.

