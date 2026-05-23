Рецептата Dnes: Вкусно предястие с пушена сьомга

И се приготвя бързо

23.05.2026 | 10:30 ч. 0
Снимка: istock

Обичате ли пушена сьомга? Днес в кулинарната ни рубрика споделяме една лесна рецепта за италианско предястие с пушена сьомга. Фино, изискано. Поднесете го с любимото ви вино. 

Съставки:

  • 250 г пушена сьомга
  • сокът на 1/2 лимон
  • 3 супени лъжици зехтин екстра върджин 
  • фино смлян розов пипер на вкус
  • сол на вкус
  • пресен магданоз или див лук на вкус
  • настъргана лимонова кора по желание и на вкус

Приготвяне:

  • Подредете нарязаната риба в подходяща чиния. 
  • В купичка комбинирайте зехтина, лимоновия сок, настърганата лимонова кора, магданоза, розовия пипер и солта. 
  • Хубаво разбъркайте и залейте рибата равномерно. 
  • Покрийте чинията със свежо фолио.
  • Охладете рибата за 15-20 минути и след това сервирайте. 

