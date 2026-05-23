Рецептата Dnes: Вкусно предястие с пушена сьомга

Обичате ли пушена сьомга? Днес в кулинарната ни рубрика споделяме една лесна рецепта за италианско предястие с пушена сьомга. Фино, изискано. Поднесете го с любимото ви вино.
Съставки:
- 250 г пушена сьомга
- сокът на 1/2 лимон
- 3 супени лъжици зехтин екстра върджин
- фино смлян розов пипер на вкус
- сол на вкус
- пресен магданоз или див лук на вкус
- настъргана лимонова кора по желание и на вкус
Приготвяне:
- Подредете нарязаната риба в подходяща чиния.
- В купичка комбинирайте зехтина, лимоновия сок, настърганата лимонова кора, магданоза, розовия пипер и солта.
- Хубаво разбъркайте и залейте рибата равномерно.
- Покрийте чинията със свежо фолио.
- Охладете рибата за 15-20 минути и след това сервирайте.
Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg