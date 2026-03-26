Джеси Джей претърпя сериозен инцидент

Здравословните проблеми на Джеси Джей продължават.

Попзвездата, известна с хитове като Price Tag, беше хоспитализирана след инцидент, при който си удари главата в покрива на кола по време на турнето си No Secrets в Китай. В серия от видеоклипове в Instagram певицата разкри, че се е изплашила, че е счупила врата си, но по-късно потвърди, че просто е наранила врата и гърба си.

В публикацията си Джеси сподели кадри от спешното лечение, включително скенер на мозъка в болница в Хонгчжоу.

Въпреки травмата, тя успя да покаже професионализма си, като се появи на сцената за репетиции за концерта си, макар че призна, че все още изпитва силна болка и ще се нуждае от болкоуспокояващи.

Джеси подчерта, че се чувства добре и ще се справи с предизвикателството, но призна, че ударът е бил сериозен.

Източник: Tialoto.bg