Джеси Джей претърпя сериозен инцидент

Певицата се изправи пред поредното предизвикателство

26.03.2026 | 21:20 ч. 0
Снимка: Getty Images

Здравословните проблеми на Джеси Джей продължават.

Попзвездата, известна с хитове като Price Tag, беше хоспитализирана след инцидент, при който си удари главата в покрива на кола по време на турнето си No Secrets в Китай. В серия от видеоклипове в Instagram певицата разкри, че се е изплашила, че е счупила врата си, но по-късно потвърди, че просто е наранила врата и гърба си.

В публикацията си Джеси сподели кадри от спешното лечение, включително скенер на мозъка в болница в Хонгчжоу.

Въпреки травмата, тя успя да покаже професионализма си, като се появи на сцената за репетиции за концерта си, макар че призна, че все още изпитва силна болка и ще се нуждае от болкоуспокояващи.

Джеси подчерта, че се чувства добре и ще се справи с предизвикателството, но призна, че ударът е бил сериозен.

Джеси Джей
Новини
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

