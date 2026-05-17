Облачно и по-хладно време днес

Днес над по-голямата част от страната облачността отново ще бъде значителна. Валежи се очакват на повече места в Източна България, където на места ще има и гръмотевици.

Вятърът ще се ориентира от северозапад, най-късно в североизточните райони, и ще се усили. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно ще бъде силен.

С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 14°-16° в части от Западна и Североизточна България до 20°-22° в Горнотракийската низина. В София се очакват около 14°.

Времето в планините

В планините облачността ще бъде значителна и на места ще има валежи от дъжд, а над 1800 метра - от сняг.

Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, като с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9°, а на 2000 метра - около 3°.

Времето по Черноморието

По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна. На много места ще има валежи от дъжд, в отделни райони придружени с гръмотевици.

Вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще бъде до умерен. Максималните температури ще са между 15° и 20°. Температурата на морската вода е между 13° и 17°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, с тенденция към отслабване, съобщават от НИМХ.