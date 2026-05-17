6 ползи от пролетния детокс

Ако се направи правилно, пролетният детокс може да има някои много добри ползи за организма. Кои са те?

Алкализирайте тялото

През зимата следваме природата и се храним сезонно, за да се възползваме от по-киселинна диета, която ни помага да останем „топли“ и здрави. През пролетта е важно да се освободим от тази киселинност и да станем по-алкални. Това ще гарантира, че няма да страдаме от топлинен дисбаланс с настъпването на лятото.

Пролетта е възможността за освобождаване

Според книгата на покойния невролог д-р Канданс Пърт „Молекули на емоциите“, негативните емоции и поведения от детството могат да се натрупат в мастните клетки на тялото в продължение на години, създавайки определени модели на мислене и поведение в нас. Проучване показа също как невропептидите и техните рецептори формират биохимичния субстрат на емоциите.

По време на прочистване имаме възможност да преработим молекули на емоциите, съхранени в мастните клетки. Прочистването ни позволява да се освободим от „стари“ мисли и чувства, които вече не ни служат. В резултат на това сме по-склонни да се отдалечим от негативните модели на поведение, които повтаряме. Също така сме по-склонни да се отворим към опитването на нещо ново, за да постигнем желаните резултати.

Връщане към емоционален баланс

Както подсказва акронимът SAD (за сезонно афективно разстройство), зимата е време, в което можем да страдаме от депресия и общо чувство на неразположение.

Някои хора усещат пролетен прилив, когато зимата си отива, но други изпитват чувство на тежест в тялото, сърцето и ума. Протоколът за по-лека диета и разходки сред природата по време на прочистването подкрепя способността ни да се върнем в състояние на спокойствие.

